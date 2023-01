Hores clau per desencallar els pressupostos

El 2023 ha començat sense pressupostos de la Generalitat. Una carrera encara sense tancar per les discrepàncies entre Govern i el PSC. El president del Govern, Pere Aragonès, creu en aquest sentit que "venen hores importants" i que aviat tancaran un acord pressupostari. Per això, ha mantingut una conversa telefònica amb Salvador Illa, líder del PSC, per buscar una data per trobar-se en les pròximes hores. Una reunió que no se sap si serà pública.

Per la seva banda, Illa, qui ha revelat aquest contacte telefònic al programa Cafè d'Idees de La 2, ha descartat un pacte ara per ara. En l'entrevista amb Gemma Nierga ha dit que li semblava "estrany" que es parlés de tancar un acord el mateix divendres: "No hi ha en aquest moment un acord".

De fet, aquest dissabte en una atenció als mitjans no ha volgut respondre a la pregunta de quan es reunirà amb el president Aragonès i ha avisat que "no hi ha cap llindar de temps". "Si la nostra oferta és acceptada pel Govern, seguirem treballant. I si no, Aragonès pot buscar suports d'altres formacions", ha afegit.

Aragonès demana al PSC "responsabilitat" "Amb voluntat d'acord i diàleg esperem tenir la majoria requerida perquè aquest pressupost pugui ser una realitat". Així s'ha expressat Aragonès des de Manresa al costat de l'alcalde de la capital del Bages, el també republicà Marc Aloy. Després de subratllar que els comptes públics per al 2023 són "absolutament necessaris", el cap de l'executiu català ha al·ludit al PSC sense citar-lo tot demanant-li que posi la "responsabilitat amb la ciutadania" per davant dels "projectes de part". Illa: "No hi ha en aquest moment un acord" En aquest sentit, el Govern creu que no poden perdre el temps. Aragonès assegura que "el 8% d'increment per a les prestacions socials no pot esperar. L'increment dels pressupostos en l'àmbit de la cultura o els 1.000 milions més en salut no poden esperar".