Juan Frutos es periodista, músico y aventurero. Desde hace más de 20 años vive entre España y Alemania. Lleva 16 años detrás de las cámaras haciendo formatos para televisión sobre temas que le apasionan: la naturaleza, el deporte, la historia y la música. En La 2 de TVE hemos podido disfrutar de algunas de sus series como Pueblos de Europa, Vías romanas en Europa o Carlos V: los caminos del Emperador. Actualmente también dirige la serie de La 2 Turismo rural en el mundo con la que ha visitado ya más de 40 países.

Tras 3 temporadas con Senderos del mundo, ahora emprende una nueva aventura: Senderos con Juan y Migas, un nuevo programa donde su inseparable perrito Migas le acompaña en busca de aventuras viajando en autocaravana por toda Europa.

En el primer episodio, Juan y Migas comienzan su periplo, al sur de Extremadura, en el pueblo natal de Juan, en Monesterio.

En su ruta recorrerán miles de kilómetros en caravana atravesando decenas de lugares paradisíacos como el Parque Natural de Ponga en Asturias, el Parque Nacional de Calanques en Marsella o el Lago Bled en Eslovenia; también ciudades europeas como Barcelona, Génova, Dubrovnik, Mostar o Kotor.

PREGUNTA: Juan, ¿cómo llegó Migas a tu vida?

RESPUESTA: Migas llegó un día de febrero de 2011. Veníamos de grabar un reportaje en Valladolid para Canal Extremadura sobre baloncesto en silla de ruedas. Paramos en un pueblo de Badajoz, cuando volvíamos a casa, porque vimos en internet que un señor regalaba perritos. Los tenía en un maletero entre neumáticos; eran pequeñitos y los pobres estaban todos meados y sucios, eran cachorritos, lloraban… Eran dos hermanitos y una hermanita. Uno de ellos me miró fijamente, vi esos ojos y me dije “este se viene conmigo”. Su madre, una bichona muy guapa, me miró y parece que dio hasta el visto bueno, porque se me acercó y me lamió la mano como diciendo “venga, cuídale”. Esa noche, Migas estuvo toda la noche llorando, supongo que echaba de menos las caricias de sus hermanitos y el calor de la madre. Al día siguiente, ya estaba tranquilo correteando por mi casa y meándose en cada esquina. Tenía apenas mes y medio o dos meses. De esta historia ya hace 12 años.

P: Desde ese momento, ¿cómo ha sido la convivencia entre él y tú?

R: Supongo que todos dirán lo mismo de sus perritos, pero Migas es mi familia. Migas no es mi mascota ni yo soy su humano, no. Somos una familia, y nuestra lealtad y fidelidad es mutua. Es una amistad insobornable, como aquellas que describía Delibes en La sombra del ciprés es alargada, uno de mis libros preferidos, por cierto. Hemos viajado mucho, en privado y para la tele. También hemos vivido en varias ciudades de España y Alemania. Estamos acostumbrados a enfrentarnos a cosas juntos y lo que trae, sobre todo, es paz.

También he aprendido otro idioma, jejeje: una vez leí que para ser feliz con un perro -y él contigo- hay que entenderse bien, en el sentido en que tienes que comprender lo que quiere decirte, hablar su lenguaje y él debe entender lo que tú quieres decirle. Hay que buscar un idioma común y Migas y yo lo tenemos. Nos entendemos bien, por eso somos felices el uno con el otro. Yo me enfado, a veces, con Migas y él conmigo, por supuesto. Pero al final nos perdonamos, porque nos entendemos y hablamos el mismo idioma.

P: ¿Cómo surgió la idea de hacer un programa de aventuras y viajes juntos?

R: Siempre he estado detrás de las cámaras y he tenido -y tengo- que viajar mucho, porque nuestros formatos tienen siempre un componente internacional altísimo. En realidad, siempre se han tratado de producciones internacionales, incluso los programas que he hecho para Canal Extremadura, quienes siempre nos han confiado los formatos en los que había que salir no solo fuera de Extremadura, sino de España. Siempre que podía, me llevaba a Migas a grabar, de hecho sale en algún plano corriendo en capítulos de Turismo rural en el mundo o de Carlos V: los caminos del Emperador, donde terminé por darle el papel de perro de cámara del mismísimo Emperador.

Imagen de la serie Carlos V. Los caminos del Emperador (Episodio 5: El último viaje) donde Migas hace un cameo. RTVE

Pero cuando nos dieron la posibilidad de hacer Senderos del mundo era todo más complicado. El formato exigía muchas semanas de trabajo, muchos viajes, muchísimo tiempo fuera de casa, ¿dónde dejo a Migas? Esa fue la primera pregunta que había que responder, porque llevarme a Migas semanas y semanas fuera… Mis compañeros me dijeron: “Oye Juan, hemos pensado que quizá Migas podría ser parte de la historia”. La idea encantó. Empezamos a grabar el piloto en 2015, entonces ni había perros influencers ni muchos menos perros en la tele más allá de Rex, el policía. Los destinos alucinaban cuando decíamos que íbamos a grabar con un perro. Ha cambiado mucho en los últimos 8 años. Fue un primer paso, algo innovador, pero también un rareza que no entendían hoteles, restaurantes o museos. Hoy la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente, pero éramos bichos raros.

P: Háblanos de Migas, ¿qué personalidad tiene?

R: Migas tiene 12 años. Parece ser que nació a finales de diciembre y nosotros, simbólicamente lo celebramos el 25 de diciembre. No le gustan las chuches para perros. De hecho es que no es comilón tu amiga, le pongo su recipiente lleno de comida y él se come lo que le apetece. Suele ser la mitad de lo que le echo. Tampoco le gusta que le cojan. Solamente si yo le cojo y se lo doy a alguien, sí. Pero si alguien viene y le coge, se enfada. No muerde ni nada, pero gruñe; eso no le gusta.

Hay una cosa muy simpática de Migas que a mí me gusta mucho, que le gusta siempre ir por delante cuando vamos caminando en el bosque, en un desierto, en donde sea. A él le gusta ir siempre por delante y marcando el camino. Le encanta, pero cada 10 o 15 metros, me mira para ver si yo le sigo, como para controlar. Siempre tenemos vamos a la misma distancia, a unos 5, 10 metros de distancia el uno del otro, pero Miga siempre va primero.Es muy gracioso, porque cuando hay varios caminos, uno a la izquierda, otro que sigue recTo, otro que va a la derecha …,él me mira como diciendo..¿a dónde vamos? Me mira como preguntándome y yo con la mano le digo para allá. Entonces él sigue, pero delante de mí, siempre llevando esa distancia.

Luego le gusta mucho el agua. Su padre parece ser que era un perrito de agua. Entonces tiene un gusto por el agua tremendo y cada vez que hay agua, tengo que controlarle porque se tira. Le encanta tirarse al agua, en la playa, en un lago, tirarse de un barco o a un río. Para él es como si fuera la tierra, piensa que todo es agua. Por eso ocurrió lo del cocodrilo en el capítulo de Costa Rica. Había un palo en el río y se tiró a un río lleno de cocodrilos, se fue por debajo del barco con el motor, la hélice... Fue una movida. Eso fue un capítulo dramático en nuestra historia. Afortunadamente no pasó nada y yo me tuve que tirar por él.

P: ¿Cómo os comunicáis entre vosotros?

R: Miga se comunica perfectamente con la mirada o también se me acerca y me da con la patita. Por ejemplo, cuando yo estoy durmiendo, y él quiere salir, viene se sube a la cama y me empieza a dar con las patitas en la barba como diciendo “venga tío, que tengo que salir”. Miga también es muy gestual. Con su cola comunica mucho, como cualquier perro, con su carita, como gira la cabeza, también con los gruñidos o con la manera de ladrar. Esto le pasa a todos los perros, claro, es lo que tú tienes que conocer de tu perro. Cuando Miga me ladra, yo sé cuando me está diciendo “tío vámonos, que llegamos tarde” o “por favor ábreme la puerta, que quiero salir” o “estoy triste, me duele la barriga, tengo que vomitar”. De verdad que son ladridos totalmente diferentes y se lo tengo ya cogido después de 12 años. Hay que entender su idioma para que los dos seamos felices.

P: ¿Algún momento complicado o divertido en vuestras aventuras?

R: Hay muchas historias. Además de la de tener que rescatarle de un río lleno de cocodrilos..., por ejemplo, en la ruta de Marruecos hicimos una cosa muy chula. Como a Miga le gusta siempre ir delante, nos inventamos en la narrativa del programa un recurso que lo llamamos la ruta del dado. Empezamos en el desierto de Gaza y en Marruecos. Le pusimos a cada punto cardinal un número del dado y dependiendo del número que nos salía, pues ya nos marcaba el punto cardinal y nos marcaba la ruta. En esta nueva temporada hacemos un recuerdo del dado. En realidad, viajamos en la caravana y obviamente hay un guión y una ruta más o menos establecida, pero ha sido totalmente espontáneo. Países que teníamos que íbamos a visitar no fuimos, y otros países que no íbamos a visitar y al final los visitamos.

P: ¿Cómo valoras esta última aventura que ahora vamos a conocer cada semana en La 2?

R: Lo mejor de esta temporada ha sido hacer el viaje en caravana, que en gran medida es una decisión que hemos tomado al 90% por Migas. Había que hacer todo en 45 jornadas de grabación y esi hubiera supuesto mucho vuelo, mucho viaje. Entonces hicimos un recorrido lineal desde Extremadura hasta Turquía, todo en caravana, lo que ha facilitado mucho la grabación para Migas. Él tenía su camita, sus mantas, su juguete en su casa, su casa puesta. El perrito está ahí en su camita, con su cinturón puesto. Todo mucho más cómodo. Así que lo mejor de esta temporada ha sido ir con él en caravana.

P: ¿Y lo peor?

R: Estoy pensando un poco en lo negativo de todo esto y en realidad es que no hay nada, porque todas las experiencias son siempre positivas, aunque tenga una apariencia negativa, al final siempre te reporta algo positivo. Quizás la paliza del viaje y los 11.000 kilómetros que hemos hecho en 45 jornadas. Tampoco es que yo lo considere algo negativo, de hecho es que estoy orgulloso de haber hecho en ese viaje 11.000 kilómetros con Migas.