Lola Flores (1923-2023): primer centenario de su nacimiento

Lola Flores, una de nuestras artistas más legendarias, revolucionarias, polifacéticas e irrepetibles, actriz, bailaora y cantante, embajadora de la copla y del flamenco, cumpliría cien años el próximo 21 de enero.

Motivo más que suficiente para recordar en Memoria de delfín a la mujer de la bata de cola infinita, La Niña de Fuego, Lola de España, La Faraona, uno de los iconos españoles más importantes del siglo XX.

Retrato de nuestra protagonista

Lo hacemos a través de nuestro archivo sonoro, rescatando algunas de sus declaraciones, siempre honestas, sinceras, espontáneas… en programas como De cerca, con Jesús Hermida (TVE, 1981); El perro verde, del inolvidable Jesús Quintero (TVE, 1988); y La Luna, con Julia Otero (TVE, 1989)… Entrevistas en las que habla de su carrera, de su familia, del amor, sus problemas con Hacienda, su temperamento y un largo etcétera.

Nació en Jerez de la Frontera, de padre tabernero y madre costurera, y allí, en el Teatro Villamarta, debutó con sólo 16 años, en el espectáculo Luces de España, con la compañía de Custodia Romero. En su tierra se inaugurará precisamente el Museo Lola Flores la próxima primavera, que reunirá trajes y batas de cola, objetos personales y reconocimientos cedidos por sus hijas.

Lola Flores posa con sus hijos

Vestuario con el que seguro interpretó alguno de sus grandes éxitos musicales, como “La zarzamora” y “El lerele”; y cinematográficos, como Embrujo, La niña de la venta, ¡Ay, pena, penita, pena! y Una señora estupenda.

Lamentablemente, un cáncer de mama se la llevó por delante el 16 de mayo de 1995, a los 72 años, y su arte y su figura se convirtieron entonces en leyenda.

En torno a 1923 gira el resto del programa, unos meses que repasa como cada semana Mara Peterssen.

Nuestro personaje del año es ni más ni menos que Hachikö, un perro Akita que nació el 10 de noviembre de ese año en Japón y al que nos acerca Patricia Costa. Eisaburo Hueno, profesor universitario en Tokio, lo encontró y lo adoptó. El animal lo acompañaba cada mañana a la estación de trenes de Shibuya y lo esperaba cuando volvía de su trabajo. Un día Hueno no regresó, pero Hachikö nunca faltó a su cita durante los diez años siguientes. Esta tierna historia se llevó al cine, a través de películas como Siempre a tu lado Hachikö (2009), de Lasse Hallström, con Richard Gere como protagonista.

Estatua de Hachikö en la estación de tren de Shibuya (Tokio)

De otra actriz, Sarah Bernhardt, se ocupa Marta Belenguer. Esta superestrella internacional del siglo XIX, falleció en 1923. Trabajó en obras como La dama de las camelias, de Alejandro Dumas; Ruy Blas, de Víctor Hugo; Fédora y La Tosca, de Victorien Sardou; y L'Aiglon, de Edmond Rostand; y rompió muchos moldes en su época.

Sarah Bernhardt, una actriz adelantada a su tiempo

La Historia Mínima de David Zurdo llega protagonizada por el ingeniero mecánico Thomas Midgley, que en aquel momento introdujo un compuesto de plomo, para permitir una mayor compresión de la gasolina y un mejor funcionamiento de los motores.

Y en esta época sonaba y mucho una canción con un título un tanto peculiar: “Yes! We have no bananas” (“¡Sí! No tenemos plátanos”), de Billy Jones, que tuvo además múltiples versiones incluidas esta semana en la lista de nuestro experto musical, JPelirrojo.

