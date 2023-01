Albert Espinosa ha conseguido calar hondo en la sociedad española, sobre todo en el universo juvenil, gracias a sus libros, plagados de mucha verdad y de sus vivencias, y demostrando que para vivir las ganas son esenciales. Tras superar un cáncer siendo un niño y con el que le dieron un 3% de posibilidades de sobrevivir, se ha volcado en hacer llegar, a través de sus historias, el mensaje de que la vida hay que vivirla al 100%, sin miedos y con aceptación.

El autor catalán es uno de los tres invitados del primer programa de la segunda temporada de ‘Las Tres Puertas', donde también se han sentado Aitana Sánchez Gijón y Manuel Carrasco, y ha revelado uno de sus secretos para llegar a las grandes estrellas como Matt Damon: a través de sus hermanos.

Tirando de la familia

Albert Espinosa confiesa que cree firmemente en las señales. “Me gusta mucho cuando veo números y casualidades, me vuelvo loco” y añade que “creo mucho en el poder de cómo llegar a alguien”. El catalán ha revelado que una vez quiso que Matt Damon actuara en una película suya, algo que define como “casi imposible”. “Yo tengo una táctica infalible que nunca he contado y es saber si tiene hermanos. Siempre he pensado que el hermano es la puerta para llegar a alguien. Descubrí al hermano escultor de Matt Damon, le mandé un mail, nos hicimos amigos… y me dijo “le daré el guion el domingo cuando comamos con mamá’”.