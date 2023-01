‘Las Tres Puertas’ vuelven a abrirse de la mano de María Casado en una segunda temporada que se estrena en La 2. Aitana Sánchez Gijón es una de las primeras invitadas que han querido sentarse a charlar con la periodista para descubrirnos algunos capítulos de su vida que van desde la maternidad hasta su relación con Rafael Alberti. De lo que también ha hablado la artista es de su paso por Hollywood, una aventura que duró poco y no por falta de oportunidades sino porque ella decidió no seguir. ¿Cuál es la razón por la que rechazó seguir en la meca del cine tras rodar con Keanu Reeves?

Priorizando a sus hijos

La carrera de Aitana Sánchez Gijón se ha desarrollado con éxito y solidez durante las últimas décadas y el haber sido madre no ha sido una piedra en el camino. Aunque tampoco lo ha tenido fácil. “Yo he tenido, por un lado, la voluntad y el propósito de llevarme a mis hijos a cuestas allá por donde iba. Y me los he llevado puestos a todas partes, ha sido muy agotador. Me organizaba para que no pasaran más de 10 días sin estar con ellos, me organizaba los calendarios para que las ausencias fueran medidas, no largas”. De hecho, llegó a imponer condiciones: “He sido una mama gallina criadora con muchas ganas de criar a mis hijos, para eso los he tenido. Incluso poniendo condiciones de lactancia, ‘hago esta serie si me ponéis un camerino para mi niña con mi cuna, si me respetáis las tomas…’, y así pude criar a mi hija en medio de un plató durante meses”.