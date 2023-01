Quedan 7 meses para poder disfrutar de la 67ª edición del Festival de Eurovisión que se celebrará en Liverpool los días 9, 11 y 13 de mayo de 2023. Antes de las semifinales y la gran final, por el camino, en el calendario 2022-2023 ya están marcadas muchas de las preselecciones de cada uno de los países participantes en el certamen como las preparties.

Por el momento, mediante una selección interna, tanto Israel como Chipre, ya han anunciado a sus representantes para Eurovisión 2023. Los cantantes Noa Kirel y Andrew Lambrou son los escogidos por parte del país israelí como el chipriota. Desde el mes de diciembre, conocemos a los representantes de Ucrania y Albania.

¿No sabes cuándo se celebra cada preselección? ¡Toma nota de cada una de ellas!

Tras una votación en la que participan tanto el jurado nacional como el televoto, Tvorchi han resultado la vencedora del Vidbir 2023 con su canción "Heart of steel" . Ellos serán los encargados de representar a Ucrania sobre el escenario de Eurovisión. La plata y el bronce han caído en Krutb y "Kolyskova" y Jerry Heil y su tema "When God shut the door" .

Febrero

España: 4 de febrero. Benidorm Fest

Después de la tercera posición con Chanel Terrero y su "SloMo", España vuelve a decidir quién será su representante en el Festival de la Canción en la segunda edición del Benidorm Fest. Constará de dos semifinales celebradas entre el 31 de enero y el 2 de febrero y la gran final, el 4. El país ya conoce a los 18 seleccionados y el nombre de los temas que defenderán en el certamen español: Agoney, Alfred García, Alicia Wonder, Aritz Arén, Blanca Baloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Noruega: 4 de febrero. Melodi Grand Prix 2023

El país nórdico seleccionará a su representante de Eurovisión 2023 en la 61º edición del Melodi Grand Prix el 4 de febrero. A principios del mes de enero, la televisión pública noruega ha desvelado quienes serán los 21 artistas participantes de la edición, que dará comienzo el próximo 14 de enero con las semifinales. El 4 de febrero unicamente participarán 9 en la Gran Final.

Ellos son: Ulrikke Brandstorp, Eirik Naess, Kate Gulbrandsen, Rasmus Thall, Alessandra Mele, Byron Williams Jr & Jowst y Umami Tsunami ft. Kyle Alessandro, Kristian Haugstoyl & Magnus Winjum (primera semifinal); Sandra Lyng, Jone, Swing'it, Ella, Alejandro Fuentes, Bjorn Olav Edvardsen, Elsie Bay (segunda semifinal); Skrellex, Tiril Beisland, Akuvi, Atle Pettersen, Eline Thorp, Maria Celin y Stig van Eijk (en la tercera).

Entre los nombres encontramos rostros conocidos de la preselección nacional. Como el caso de Ulrikke, ganadora de la edición 2020, Atle Pettersen (participó en 2022), Akuvi (en 2020) y Alejandro Fuentes (en 2018). Si no es suficiente, hay artistas que ya tuvieron la oportunidad de representar a Noruega en el Festival de la Canción como Kate Gulbrandsen (Bruselas 1987) o Stig Andre van Eijk (Jerusalén 1999).

Dinamarca: 11 de febrero. Dansk Melodi Grand Prix 2023

Dinamarca escogerá a su representante de Liverpool 2023 en la 53º edición del Dansk Melodi Grand Prix. Por tercer año consecutivo se llevará a cabo en forma de un programa de televisión que contará con ocho participantes y sus respectivas canciones. Hasta el 28 de octubre, la DR, la emisora pública danesa, invita a compositores nacionales y extranjeros a enviar las canciones a la competencia. El predecesor, Reddi con "The show" alcanzaron la décimo tercera posición en la primera semifinal.

Estonia: 11 de febrero. Eesti Laul 2023

​Desde hace 13 años, Estonia elige al representante de Eurovisión en su emblemático Eesti Laul, que constará de dos semifinales, celebradas el 12 y el 14 de enero, y una final, el 11 de febrero. "La repercusión en el país es muy positiva. Permite descubrir nuevas canciones cada año y da a conocer a los artistas a un público más amplio. Se espera una alta participación para la próxima edición", afirma el jefe de delegación de Estonia, Tomi Rahula.

La emisora estonia ERR ha revelado las identidades seleccionadas para competir en su preselección nacional. En la primera semifinal participarán: Andreas, Anett x Fredi, Bedwetters, Ellip, JANEK, Kaw, MERLYN, Mia, Neon Letter & Maiko y OLLIE. En la segunda: Alika, Carlos Ukareda, Elysa, Inger, Linalakk & Bonzo, M els, Meelik, Robin Juhkental, Sissi y Wiiralt.

Italia: 11 de febrero. Festival Di Sanremo 2023

Del 7 al 11 de febrero tienes una cita en Italia con el Festival Di Sanremo. Tanto la emisora italiana RAI como el Director Artístico de Sanremo, Amadeus volverán a trabajar duro para sacar adelante el certamen de música del país. La edición de 2023 contará nuevamente con 25 artistas, incluyendo a los tres finalistas de la edición junior, el Sanremo Gionvani. También habrá una gran novedad: el ganador o ganadora será automáticamente el representante de Italia en Eurovisión 2023. Años anteriores, tenía el derecho a negarse a asistir. En 2022, la cantante española Ana Mena participó en Sanremo con "Duecentomila ore", un tema con el que consiguió la posición 24 de 25. Los ganadores fueron Mahmood y Blanco con "Brividi", lograron una sexta posición para el Italia en Turín.

03.21 min Los artistas han conseguido transmitir esos 'escalofríos' al público y al jurado del Festival de San Remo con la canción "Brividi".

Malta: 11 de febrero. MESC 2023

​En el mes de febrero, la televisión pública de Malta, la PBS, escogerá a su representante para Eurovisión 2023. El formato del MESC 2023 constará de unos cuartos de final divididos en cuatro tandas (13, 20 y 27 de enero y el 3 de febrero), una semifinal (el 9 de febrero) y la gran final el 11 de febrero.

El 25 de noviembre, durante una reunción en los estudios de la televisión publica se conoció qué artista abriía la primera gala de presentación (Hailey) y quién cerraría la cuarta gala (María Cristina). Han elegido un total de 40 intérpretes: Jake, Clintess, Francesa Sciberras, Ian, Maria Cristina, Dario, Klinsmann, Aidan, Greta Tude, Mark Anthony Bartolo, Marie Claire, Geo Debono, Haley, John Galea, Fabizio Faniello, Jessika, Matt Blxck, Stefan, Dominic & Anna, Maria Debono, Maxine Pace, Jason Scerri, Bradley Debono, Dario Bezzina, Andre, Brooke, Nathan, The Busker, James Louis, Christian Arding, Kirstie, Eliana Gomez Blanco, Lyndsay, Stefan, Giada, Ryan Hili, Chris Grech, Dan, Cheryl Balzan y Mike. ¿Quién tomará el testigo de Emma Muscat, la representante en Turín 2022?

Croacia: 11 de diciembre. Dora 2023

El Dora 2023 traerá algunos cambios. Según ha anunciado el jefe de la delegación croaca Tomislav Stengl, "las canciones estarán disponibles antes", en comparación a años anteriores. Además de que se les exige a los artistas a tener un video musical o con letra de sus canciones.

Otra novedad, el formato. La preselección nacional croata contará con dos semifinales, ya que la HRT quiere atraer a tantos artistas como sea posible. La final tendrá lugar en febrero en Opatja. Los preseleccionados han sido: Barbara Munjas, Boris Stok, Damir Kedzo, Dana, Detour, Eni Jurisic, Hana Masic, Harmonija Disonance, Kreso & Kisele Kise, Let 3, Maja Grgic, Martha May, Meri Andrakovic, Patricia Gasparini, Tajana Belina, The Splitters, Top of the Pops ft. Mario Petrekovic y Yogi. ¿A quién le dará el testigo Mia Dimsic, representante en Turín 2022?

San Marino: 25 de febrero. Una voce per San Marino 2023

​San Marino repite la misma fórmula de preselección. Para Eurovisión 2023, escogerá a su representante a través de la preselección Una voce per San Marino. Existe una primera fase donde el jurado se encarga de hacer un cribado y seleccionar a las 60 candidaturas que pasaran a las semifinales, las cuales se dividirán en 5 (del 12 al 16 de febrero). La gran final contará con 20 participantes que se subirán al escenario del Teatro Nuovo Dogana. En 2022, participó la cantante española Cristina Ramos, aunque la victoria la alcanzó Achille Lauro con "Stripper", que consiguió el puesto 14 en la segunda semifinal de Turín 2022.

Finlandia: 25 de febrero. UMK 2023

La preselección de Finlancia se celebrará el 25 de febrero de 2023 en la cuarta ciudad más grande como el Logomo de Turku. Los 7 concursantes del certamen nacional serán anunciandos en días separados del 12 al 20 de enero de 2023 y el público disfrutará de sus actuaciones espectaculares.

La YLE ha recibido un total de 363 canciones y el jurado comentó que la selección fue difícil, pero que incluye caras conocidas y nuevos talentos. "Tenemos la mejor canción de baile en la historia del UMK", apuntó el jefe del jurado del UMK y jefe de música de Ylex, Tapio Hakaren. ¿Mejorará el represante de Finlandia en Liverpool 2023 la posición 21 de The Ramus?

03.24 min El rock volverá a ser el abanderado de Finlandia en Eurovisión 2022. The Rasmus toma el testigo de Blind Channel, tras arrasar en el UMK 2022.

Polonia: 26 de febrero. Krajowe Eliminacje 2023

​La Televisión Poloca (TVP) anunció en septiembre que mantendrá la final nacional. Krajowe Eliminacje. A través de un comunicado publicado en Facebook como en la página web oficial del medio de comunicación, añadieron las normas oficiales, como los requerimientos establecidos por la UER como dos puntos a tener en cuenta: total libertad sobre letra e idioma utilizando siempre y cuando éste no contenga elementos discriminatorios contra cualquier grupo social. Se podrán enviar candidaturas hasta el 15 de enero de 2023. La gran final tendrá lugar un mes después, el domingo 26 de febrero. Allí, el año pasado, se proclamó campeón Ochman con "River", que arrasó con un 51% de los votos y logró la décimo segunda posición para Polonia en Eurovisión 2022.

Letonia: fecha sin confirmar. Supernova 2023

​El Supernova vuelve a ser la apuesta de la emisora pública de Letonia LVT para escoger a su representante en Liverpool 2023. Las inscripciones comenzaron el 22 de septiembre y el plazo estará abierto hasta el 1 de diciembre. Un mes más tarde se revelarán los participantes, seleccionados por un jugado profesional. Para saber quien será el sucesor del grupo Citi Zéni y su "Eat your salad" tendremos que esperar al mes de febrero (sin confirmar fechas).

Georgia: The Voice Georgia.

Georgia eligerá a su representante en Eurovisión 2023 a través de The Voice Georgia. Posteriormente, se escogerá el tema que interpretará sobre el escenario de Liverpool de forma interna. El concurso que se emite desde los estudios de la GPB de Tflis, está presentado por la actriz y modelo, Gvantsa Daraselia. El programa televisivo dio comienzo el 8 de diciembre con la emisión de las primeras audiciones a ciegas. Entre los coach se encuentran Stephane Mgebrishvili, cantante y ganador de la preselección georgiana en 2009, Dato Evgenidze, Sopho Toroshelidze (el representante de Georgia en Eurovisión 2011) y Dato Porchkhidze.