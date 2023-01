La gala especial del Benidorm Fest Star nos ha traído las mejores actuaciones musicales del panorama nacional y esta vez sí que hemos podido disfrutar de la música de Luna Ki, que el año pasado no pudo actuar en el Benidorm Fest por una decisión personal de la artista. No pudo participar porque la organización no permitía usar el autotune y no quiso actuar sin él.

La normativa europea del Festival de Eurovisión no permite el uso del autotune y desestimó su participación. Se trata de una herramienta muy común en la música actual que modifica y modula la voz a través de la tecnología. La artista aseguró que su canción contaba con dicha herramienta y era parte imprescindible de su actuación. Nos quedamos con las ganas de verla sobre el escenario interpretando Voy a morir.

03.00 min Benidorm Fest: Luna Ki interpreta "Voy a morir"

Su inesperada retirada del Benidorm Fest le pilló por sorpresa y quiso explicar ella misma como se sintió en aquel momento y cómo entiende el uso autotune en la música urbana actual. Lo hizo lanzando un mensaje desde ‘el futuro’, a través de Youtube, dónde explicó y detalló sus motivos.

También aprovechó su comunicado para pedir el cambio que ella considera necesario: “Eurovisión en principio no es un concurso de habilidades vocales y por eso me presenté. Y desde aquí mando un mensae a este tipo de concursos para decir que me encantaría ver un cambio en este sentido y que se pudieran ver proyectos más parecidos al mío".