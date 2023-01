Cuando María del Puy Alvarado (San Sebastián, 1979) terminó sus estudios en la ECAM en 2005, en la industria del cine español no se hablaba de cuotas, ni de paridad y el feminismo no era un movimiento respaldado que es hoy. Sin embargo, de puertas para adentro, en su casa, la igualdad era una realidad. “Mi madre era muy feminista, nos educó en el mismo contexto a mi hermano y a mí, así que entonces no era consciente de los obstáculos que iba a encontrar por el hecho de ser mujer, tenía la sensación de que el machismo era algo superado”. Desde luego, aquello imprimió en ella la seguridad y el paso firma para lanzar, con tan solo 27 años, su propia productora, Malvalanda.

Diecisiete años después, Alvarado se ha convertido en uno de los grandes nombres del cine español y es plenamente consciente de donde viene. “Evidentemente, me di cuenta. El machismo estaba ahí, yo lo he sufrió y lo sufro aún todavía, incluso ahora que me encuentro en un puesto consolidado y de responsabilida”. Nominada dos veces al Oscar, por su trabajo en el cortometraje Madre, de Rodrigo Sorogoyen y en la película documental El agente topo, con cinco nominaciones en los premios Goya, en todo este tiempo, la donostiarra ha perfilado una línea acorde a su forma de ver el mundo. No solo a través de los temas que se trabajan en pantalla (Luminaria, Luchadoras, La loca y el feminista), sino también en el terreno, con la presencia de mujeres en todos los procesos que tiene una película y contando con ellas en los cargos de responsabilidad.

Las paredes hablan (2023), la nueva película documental de Carlos Saura, que llega a los cines el próximo 3 de febrero es uno de los ejemplos más destacados de esa manera de trabajar. Con Alvarado a la cabeza, la presencia de mujeres en puestos de decisión es una grata sorpresa en una industria audiovisual en la que parecen estar calando los cambios sociales. Coproducida también por Anna Saura, hija del director, la cinta cuenta con Tamara Santos, como jefa de producción; Inés Almirón y Raquel Forcén, en el sonido o la ganadora de un Goya por El buen patrón (2022), la montadora Vanessa Marimbert.

Una "rara avis" que cada vez lo es menos "Es increíble poder vivencia esto", comenta Marimbert. "Mi crecimiento en la industria del cine ha sido progresivo, desde abajo y en la mayoría de ocasiones, la presencia de jefes de equipo hombres era una constante. Las paredes hablan evidencia que las cosas están cambiando", añade la montadora. Tampoco es fortuito que esta realidad se de con Saura al frente. Marimbert, que ya ha trabajo con Saura en Flamenco, flamenco, y Alvarado coinciden en hablar de un director que deja permearse por las propuestas y opiniones de todo su equipo. "Tiene una manera muy colectiva de trabajar, primeros nos escucha a todas y después toma la decisión", comenta Alvarado. Las paredes hablan cuenta además con la directora de fotografía Juana Jiménez. "Este caso es muy excepcional, encontrar un equipo así antes era rarísimo y eso está motivado en parte por el sello de María del Puy, que es quien formó el equipo". Jiménez coincide con Marimbert en que notan una sinergia diferente cuando trabajan en un equipo en el que hay una presencia notable de mujeres. "El resultado no es diferente, pero sí lo son las dinámicas de equipo". "Desde luego, el debate está más abierto. Hablando en plata, cuando te juntas con equipos de trabajo en el que la mayoría son tíos, se nota la testosterona y el justificar tu trabajo con afirmaciones rotundas y contundentes. Poder dudar, cuestionarnos. Esto con María del Puy ha sido una constante", añade Marimbert. Esto coincide con la reflexión que la cineasta Carla Simón exponía en el documental A propósito de ellas. La directora de Alcarràs, nominada en los próximos premios Goya, hablaba de un cambio en la forma de liderar, desde la duda que se comparte con el resto del equipo y para la que se buscan soluciones colectivas. "Es muy importante introducir esta nueva manera de dirigir que es muy femenina, pero que estoy convencida de que también hay hombres que también quisieran tenerla, lo que pasa es que no está permitido", contaba en este documental producido por RTVE Play. Para Alvarado, también es importante derribar la idea demasiado tiempo instaurada de que las mujeres, para acceder a puestos de relevancia, tenían que aspirar a la excelencia. "Y sería maravilloso que siempre sucediese, pero entonces que se exija también a los hombres. Cuando ellos no lideran desde la excelencia no se pone en entredicho", apunta.