El que puja i el que baixa aquest 2023

El nou any s’enceta amb l’aplicació de l’anunci de la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics. D’aquesta manera el Govern espera poder fer front a una inflació que ha acabat el 2022 en el 5,8%, tot i que al juliol havia escalat fins al 10,8%.

Aquest 2023 també està marcat per l’augment de les pensions, el salari mínim i l'ingrés mínim vital. En canvi, també hi haurà pujades, com les dels peatges de la generalitat que s’enfilaran fins a un 7,3% o la derivada de la pèrdua de la bonificació de la T-Casual de TMB. També els carburants acaben perdent els 20 cèntims de descompte, tret dels sectors professionals.

A continuació figuren alguns elements de la vida quotidiana que pugen, baixen o es mantenen igual amb el començament de l'any.

IVA dels aliments S’elimina l'IVA dels aliments de primera necessitat com el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, els ous, les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, les patates i els cereals, mentre que es redueix a la meitat, del 10% al 5%, en olis i pastes. La inflació tanca l'any en el 5,8%, la meitat que al juliol

Transports El preu dels bitllets senzills dels trens de Rodalies, Mitjana Distància i Avant seguiran congelats. Els descomptes del 50% dels abonaments Avant han quedat prorrogats durant un any.

La T-Casual perd la bonificació i tornarà a costar 11,35 € l'any 2023. En canvi, l’Autoritat del Transport Metropolità manté els preus dels abonaments T-Usual i T-Jove amb la mateixa reducció del 50% iniciada el setembre de 2022.

Les tarifes aeroportuàries es congelen a partir de març, determinant que l'ingrés màxim per passatger ajustat sigui de 9,77 euros.

Es prorroguen els descomptes del 50% en els abonaments i títols multiviatge de 42 línies d'autobús interurbà de titularitat estatal. A partir de l'1 de febrer seran gratuïts per evitar asimetries entre les diferents maneres de transport terrestre.

Autopistes de peatge Els peatges gestionats per la Generalitat s’encareixen fins a un 7%. El peatge per a un turisme al Túnel del Cad í passarà dels 12,6 euros actuals als 13,48. En el cas del Túnel de Vallvidrera , el peatge en hora punta serà de 4,88 euros davant els 4,56 euros actuals.

També s'apugen els preus de l'eix Sant Cugat-Terrassa-Manresa a C-16 i C-32, que uneix Castelldefels, Sitges i el Vendrell.

a i , que uneix Castelldefels, Sitges i el Vendrell. Les tarifes en onze autopistes dependents de l'Administració General de l'Estat pugen un 4%; es tracta de l'AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alacant-Cartagena, AP-7 Màlaga-Guadiaro, AP-68 i AP-71, AP-9, AP-6 i AP-46.

Carburants S’elimina la bonificació de 20 cèntims del Govern que suposava uns 11 euros d’estalvi per omplir un dipòsit mitjà de 55 litres. Només es mantindrà per a col·lectius professionals i el transport per carretera. Les benzineres esperen més demanda per la fi de la bonificació dels 20 cèntims

Gas L'any comença amb una pujada en la tarifa regulada del gas, la tarifa d'últim recurs (TUR), que per al primer trimestre de 2023 puja de mitjana un 8,67% en les tarifes individuals.

Les tarifes TUR veïnals sí que notaran un descens en el nou any, que serà d'entre l'1,7 i el 2%, segons el consum.

La bombona de butà començarà l'any en els 18,58 euros i el seu preu serà de nou revisat el tercer dimarts de gener de 2023, si bé fins al 30 de juny continuarà limitat a un màxim de 19,55 euros.

Electricitat Els peatges que s'inclouen en la factura baixaran un 1,05% de mitjana en 2023.

En el cas dels càrrecs de la factura el Ministeri per a la Transició Ecològica ha proposat rebaixar-los un 9,21% per a 2023.

Telecomunicacions Movistar pujarà els preus al gener una mitjana del 6,8% a conseqüència de l'increment dels costos que ha sofert el sector (Movistar Max s'incrementarà un 5,6%; Movistar Il·limitat, un 6,7%; i Movistar Ilimitadox2, un 6,1%).

Per part seva, Vodafone pujarà 4 euros de mitjana les seves tarifes a la fi de gener (2,5 euros de mitjana en els plans sol mòbil, i 5,5 euros de mitjana en els plans convergents).

Correu postal Entren en vigor les noves tarifes de Correus. El preu de cada carta nacional ordinària amb un pes de fins a 30 grams, el producte més utilitzat, s'incrementarà un 4%, o 3 cèntims d'euro, passant a tenir una tarifa de 0,78 euros.

Pensions La pujada de les pensions en 2023 serà del 8,5%, una revaloració que es va calcular amb la dada d'inflació de novembre i que s'aplicarà a les contributives i a les de les classes passives.

Les pensions no contributives s'incrementaran el 15.

Salari mínim El salari mínim interprofessional (SMI) pujarà entre un 4,6% i un 8,2%, fins als 1.046 o 1.082 euros mensuals en 14 pagues, des dels 1.000 euros actuals.

L'ingrés mínim vital (IMV) puja un 15% a partir del pròxim any, fins als 565,37 euros mensuals.

També es recupera en 2023 el 60% de la base reguladora de la prestació per desocupació des dels 6 mesos. Beneficiarà a unes 300.000 persones amb una millora de la prestació de 100 euros més de mitjana al mes.