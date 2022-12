Alerta per la reobertura de les fronteres a la Xina

Espanya se suma a Itàlia i també sol·licitarà als passatgers procedents de la Xina un test negatiu de COVID-19 o, en el seu defecte, la pauta completa de vacunació. Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, abans de reunir-se amb les comunitats autònomes per "compartir la informació disponible" sobre l'esclat de casos al país asiàtic i la seva imminent reobertura de fronteres a partir del 8 de gener.

Els estats membre de la UE han acordat aquest dijous mantenir una "vigilància activa" davant l'aparent explosió de contagis de coronavirus a la Xina, i examinar possibles iniciatives conjuntes, com les que ja reclama públicament Itàlia. El país transalpí ha estat el primer país comunitari que s’ha avançat i ja ha començat a aplicar restriccions com demanar un test negatiu als viatgers de la Xina. De fet, l’aeroport de Milà ha detectat que prop de la meitat dels visitants procedents de la capital xinesa i Xangai estan infectats.

Així mateix, Sanitat recomana als viatgers espanyols el destí o la procedència dels quals sigui la Xina que tinguin pauta de vacunació completa i que mantinguin les mesures de precaució, i insisteix en la importància de vacunar-se amb la segona dosi de record amb les adaptades a variants, especialment a les persones més vulnerables.

Mentrestant, la Xina ha aixecat l'exigència de fer quarantena per ingressar al país en un intent de tornar a la normalitat tot i que la veritat és que molts viatgers dubten si viatjar al país oriental tenint en compte que els casos de Covid-19 s'han disparat aquestes darreres setmanes. Fora d’Europa, són molts els països que com els Estats Units, Malàisia o el Japó ja exigeixen proves obligatòries de coronavirus als passatgers arribats d'aquest país asiàtic, lloc on va començar la pandèmia de coronavirus l'any 2019.

La visió des de Xangai

El Ministeri de Sanitat recomana als viatgers amb destí o procedència de la Xina que tinguin la pauta de vacunació completa i que prenguin mesures de seguretat.

Hem parlat amb l'Albert. Ell és de Barcelona, però fa temps que viu a Xangai. De fet, fa tres anys que no pot venir a visitar els seus familiars per les restriccions arran de la pandèmia. De moment, considera que difícilment hi haurà una onada de viatges massiva a l’estranger per la situació que es viu dins el país on hi ha un esclat de contagis i, a més, fa anys que no es renoven els passaports.