Alerta per la reobertura de les fronteres a la Xina

La Comissió Europea ha convocat als ministres de sanitat dels 27 per avaluar quina resposta donar a l'esclat de casos Covid a la Xina i la seva imminent reobertura de fronteres a partir del 8 de gener. Itàlia és el primer país comunitari que s’ha avançat i ja ha començat a aplicar restriccions com demanar un test negatiu als viatgers de la Xina. De fet, l’aeroport de Milà ha detectat que prop de la meitat dels visitants procedents de la capital xinesa i Xangai estan infectats.

Recuperació dels vols a Barcelona

De cara a l'any nou xinès, a finals de gener, s'espera moltíssima mobilitat de xinesos cap a l'exterior i també de turistes. Sobre els vols directes a Barcelona, es preveu que tornin a estar disponibles les pròximes setmanes. Amb la pandèmia es van restringir molt els vols a determinades ciutats.

De moment, la Xina ha aixecat l'exigència de fer quarantena per ingressar al país en un intent de tornar a la normalitat tot i que la veritat és que molts viatgers dubten si viatjar al país oriental tenint en compte que els casos de Covid-19 s'han disparat aquestes darreres setmanes. Fora d’Europa, són molts els països que com els Estats Units, Malàisia o el Japó ja exigeixen proves obligatòries de coronavirus als passatgers arribats d'aquest país asiàtic, lloc on va començar la pandèmia de coronavirus l'any 2019.