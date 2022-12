MasterChef Especial Navidad: Sigue en directo el segundo programa

La magia navideña inunda las cocinas de MasterChef. Nueve celebrities vuelven a casa para celebrar estas fechas tan especiales, acompañados de unos elfos a los que ya conocemos y queremos, aspirantes de MasterChef Junior que participan en esta ocasión como pinches. Ya hemos disfrutado juntos del primer programa de MasterChef Especial Navidad, en el que hemos vivido momentos felices y otros más amargos, como la despedida de José Corbacho.

El humorista, finalista de la segunda edición del Celebrity, se convirtió en el primer expulsado tras medir fuerzas en la prueba de eliminación con Anabel Alonso, Carmina Barrios, Cayetana Guillén-Cuervo y Florentino Fernández. Ahora los cuatro, junto a la Terremoto de Alcorcón, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre y Mario Vaquerizo, regresan a las cocinas en este segundo programa. ¿Quién será el siguiente en decir adiós? Lo descubriremos esta noche en un nuevo programa de MasterChef Especial Navidad, que podrás ver en directo en La 1 y RTVE Play.

La semana pasada la Terremoto de Alcorcón, Anabel Alonso, Carmina Barrios, Cayetana Guillén-Cuervo, Bibiana Fernández, Florentino Fernández, Boris Izaguirre y Mario Vaquerizo se encontraron en las cocinas con Antony, Javier, Aurora, Albert, Alexia, Olivia, Asier, Carla y Ariel, exaspirantes de MasterChef Junior que acudieron a echarles una mano en la prueba por equipos, donde no fueron los únicos invitados. Las avispas también hicieron aparecieron durante aquel reto, aunque su presencia no fue tan agradecida, sobre todo para Boris, a quien llegaron a picar.

Antony, Javier, Aurora, Albert, Alexia, Olivia, Asier, Carla y Ariel vuelven en este segundo programa a echar una mano a los aspirantes, que se tendrán que enfrentar a una primera prueba donde tendrán que demostrar su flexibilidad: el juego de los enredos, que será clave a la hora de llenar la cesta de la compra de nuestras celebrities. Y no solo eso, porque tendrán que elegir a sus pinches en esta ocasión, una decisión muy importante, ya que cada uno de los niños lleva una ventaja o una desventaja… ¡Y no sabrán de qué se trata hasta que hayan elegido! En definitiva, una prueba muy divertida para comenzar la noche, que acabará con una segunda expulsión. No te lo pierdas esta misma noche en MasterChef Especial Navidad.