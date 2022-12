Joan Manuel Serrat s'acomiada dels escenaris

Joan Manuel Serrat, un dels cantautors catalans més emblemàtics, s'ha acomiadat aquest divendres dels escenaris amb un últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, després d'una llarga gira de comiat.

Convertit per mèrits propis en símbol per a diverses generacions, Serrat no tanca la porta a seguir gravant temes o fins i tot oferir algun recital de forma puntual, però ha deixat clar que, a punt de complir 79 anys, les grans gires són a partir d'aquest divendres cosa del passat.

Autor de prop de 300 cançons, 32 discos d'estudi (6 en directe i desenes de recopilatoris), gairebé sis dècades de carrera contemplen un artista únic i immortal, un trobador etern que ha protagonitzat alguns dels moments més brillants de la música a casa nostra.

La celebrada 'Paraules d'amor', seguida de la ballable 'Fiesta', han portat els presents fins al compàs final . En castellà "perquè ens entenguem tots", Serrat ha assegurat que no podia baixar de l'escenari sense agrair a la seva família el suport: "han estat una benedicció i un suport extraordinari en la música i en la vida quan pintaven bastos". També ha mostrat el record "més agraït" per tres amics i companys : Salvador Escamilla, Quico Sabaté i Joan Ollé. "Ha estat un plaer haver-vos conegut a tots ", ha conclòs visiblement emocionat. 'Una guitarra' ha posat el punt i final a l'últim ball de dues hores i 23 cançons del cantautor català més aplaudit de la música popular.

El cantautor, però, ha deixat clar que no volia un adéu impregnat per la tristesa i ha apostat per "l'alegria": "serà el darrer concert, però vull passar-m'ho de 'collons'" . Per això, ha instat els assistents a deixar de banda "qualsevol amenaça de nostàlgia". "Això és una festa", ha augurat segons abans d'enfilar les notes de la 'Cançó de bressol'. 'El carrusel del furo', 'Pueblo blanco' i 'Seria fantàstic' han seguit un repertori que ha encarat, llavors, algunes de les peces que han marcat generacions : 'Me'n vaig a peu' –en què ha agafat la guitarra-, 'No hago otra cosa que pensar en ti' i 'Algo personal'.

El públic, entre els quals hi havia personalitats del món de la cultura, el periodisme i la política, l'ha rebut dempeus i aplaudint. Com en el primer concert, el cantautor ha citat Tarradellas i el seu històric "ja soc aquí" i ha agraït al públic haver-lo seguit durant dècades. "És un gust haver complert la fita i estar aquí, però tinc sentiments contradictoris. Gràcies a tots vosaltres, a tothom, per acompanyar-me avui com ho heu fet en altres ocasions, especialment aquesta nit, en la que solemnement proclamo el meu acomiadament per voluntat pròpia", ha bromejat.

Tot i això, el 2016, gairebé dues dècades després, afirmava al diari El País: "Tenim tendència a posar al passat brillantors que no va tenir. La meva infància és un territori meravellós per a mi, però va ser fosc : el nen li podia a la foscor del temps, obria els ulls i corria pels erms bombardejats, recollia beines d'armes i seguia jugant".

Ràdio Barcelona i la primera oportunitat

Joan Manuel Serrat o 'Juanito', com era conegut en el seu cercle familiar, es va graduar com a pèrit agrònom, tot i que no arribar a exercir mai com a tal. El verí de la música ja era dins seu, acumulant diferents influències: Brassens i la resta de representants de la chanson francesa; la incipient Nova Cançó catalana, de la qual el mateix Serrat es convertiria en un dels seus principals símbols; The Beatles i els conjunts pop que arribaven des del Regne Unit; i també les músiques populars espanyoles, com la cobla o la sarsuela, que sonaven de manera constant a la ràdio d'aquells temps.

"Jo no vaig escollir la copla, la copla em va escollir a mi. Allò sortia de la ràdio, jo estava assegut escoltant-la", afirmava el cantant el 1998 en parlar d'aquells anys de formació musical.

Amb aquest bagatge, va compondre els seus primers temes, com 'Una guitarra'. I a principis del 1965 va aconseguir la seva primera oportunitat a Ràdio Barcelona, on el locutor Salvador Escamilla dirigia un programa de música en directe. "Estava clar que era molt bo (...) Així que li vaig proposar venir a cantar tres cops per setmana, cosa que va fer durant dos anys", recorda Escamilla al llibre 'Serrat i la seva època: biografia d'una generació'.

A través del locutor va aconseguir un contracte amb la discogràfica Edigsa i va poder entrar a formar part del grup Els 16 Jutges, que reivindicava la cançó en català i en què també van militar noms destacats de la Cançó com Quico Pi de la Serra, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet.