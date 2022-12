Las próximas emisiones del 27 de diciembre y 3 de enero en Metrópolis, están dedicadas a la memoria de la historiadora del arte y comisaria de exposiciones recientemente fallecida Karin Ohlenschläger (1959, Hannover – 2022, Gijón). Estas dos emisiones recogen dos proyectos en los que Karin participó activamente y que el equipo del programa recuerda especialmente.

ESPACIO P.1981-1997 (emisión 27 de diciembre)

Este programa, emitido originalmente en 2018, suponía el segundo capítulo de una serie de tres programas que Metrópolis dedicó a la efervescente escena artística madrileña entre finales de los años 70 y principios de los 90. Bajo el título Espacio P. 1981-1997 se presentaba en CA2M Móstoles, esta exposición comisariada por Karin Ohlenschläger, fruto de varios años de colaboración inter-institucional en torno al extenso legado de Pedro Garhel, fundador de este local mítico que se ha convertido en referente de las prácticas colaborativas, la creación interdisciplinar y la autogestión artística en el paso de la era analógica a la cultura digital.

Basada en el extenso legado de Pedro Garhel, esta muestra esboza la singular trayectoria de este local mítico que se ha convertido en referente de las prácticas colaborativas, la creación interdisciplinar y la autogestión artística en los ámbitos del vídeo, la performance y otras prácticas multimedia y sonoras en el paso de la era analógica a la cultura digital.

Espacio P se constituyó en 1981, con el nombre de Performance Estudio (en años sucesivos, la denominación cambia a Performance Espacio Alternativo en 1982, Espacio Alternativo P en 1983 y finalmente Espacio Polivalente en 1984, o simplemente Espacio P), en el local interior de la céntrica calle Núñez de Arce 11, junto a la Plaza Santa Ana de Madrid.

Durante su primer año fue un lugar de ensayos y formación en todo tipo de prácticas relacionadas con el cuerpo, como la expresión corporal, la performance y la danza, utilizado por su fundador, el polifacético artista multimedia Pedro Garhel, y los artistas con los que colaboraba en distintas constelaciones bajo los nombres de Corps, Depósito Dental o Pedro Garhel & Rosa Galindo, cuyo emblemático video Etcétera se grabó allí ese año. Posteriormente, con la entrada de artistas de otras disciplinas, Espacio P se convirtió en un lugar abierto al diálogo entre las artes plásticas, visuales, escénicas y sonoras.

La exposición, Espacio P 1981-1997, consta de una amplia selección de documentos (cartas, folletos, carteles, fanzines, libros y revistas), vídeos, películas, fotografías e instalaciones y plantea cinco ejes temáticos: la cultura del do-it-yourself y el código abierto entre Fluxus y Punk; las intervenciones en el espacio público; la relación entre el arte de acción y el video; la cuestión de género en los 80; y el tránsito de la era analógica a la cultura digital. En este contexto se plantean también las interferencias producidas entre las corrientes artísticas independientes de la década de los sesenta y su evolución durante los años ochenta.

ECO-VISIONARIOS (emisión 3 de enero)

En 2019, arte, arquitectura y nuevos medios reflexionaban desde múltiples perspectivas sobre los actuales retos medioambientales después del antropoceno, a través del proyecto expositivo internacional Eco-Visionarios organizado conjuntamente por el Bildmuseet (Suecia), House of Electric Arts -Hek (Suiza), el MAAT de Lisboa (Portugal) y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón; al que se sumaron Matadero Madrid y la Royal Academy of Arts de Londres (Inglaterra).

En este capítulo Metrópolis se acercaba a este proyecto a partir de las exposiciones que se presentaron en nuestro país: ECO-VISIONARIOS. Conexiones emergentes entre biosfera y tecnoesfera en LABoral Centro de Arte (Gijón) que, comisariada por Karin Ohlenschläger, profundizaba en las conexiones emergentes entre biosfera y tecnosfera, a través de la relación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Y paralelamente, ECO-VISIONARIOS. Arte para un planeta en emergencia en Matadero Madrid, comisariada por Pedro Gadanha (MAAT - Lisboa) y Mariana Pestana (arquitecta y comisaria independiente), que ponía su foco en el mutualismo entre especies y la adaptación al cambio climático en entornos urbanos.

ECO-VISIONARIOS. Conexiones emergentes entre biosfera y tecnoesfera (en LABoral Gijón), exploraba las conexiones entre biosfera y tecnosfera a partir de doce propuestas artísticas. Algunas de ellas evidenciaban las grandes paradojas de nuestra sociedad actual que, a pesar de ser más consciente y preocupada que nunca por el impacto medioambiental de sus acciones, sigue contribuyendo a su degradación con sus hábitos de consumo.

Esta muestra incluía algunas propuestas que propiciaban la coexistencia e interacción entre seres humanos y otros seres vivos como claves para el cambio de paradigma, como la pieza SYMBIOTIC INTERACTION (2016-2017) de María Castellanos y Alberto Valverde (España), junto a otros interesantes trabajos que evidenciaban el consumo excesivo de plásticos y la incapacidad del ser humano de gestionar su destrucción, como ALBATROS (2017), de Chris Jordan (EEUU), o DOMESTIC CATASTROPHE Nº3: LA PLANÈTE LABORATOIRE / SICK PLANET (2012-2018), del colectivo HeHe (Heiko Hansen y Helen Evans, Francia).

Por su arte, Eco-Visionarios. Arte para un planeta en emergencia en Matadero Madrid, se planteaba como una exposición-manifiesto abordando los efectos de las transformaciones ecológicas causadas por la acción humana, y dando lugar a una nueva era geológica que muchos denominan Antropoceno. El conjunto de piezas que conformaron la muestra supone un ejemplo de cómo artistas, arquitectos y otros actores culturales responden a estos retos medioambientales en la actualidad. Algunos señalan sus causas y evidencian los aspectos menos visibles, mientras otros proponen respuestas alternativas de adaptación y coexistencia con la nueva e inevitable realidad.

La muestra se dividió en cuatro ejes temáticos: desastre, extinción, coexistencia y adaptación, incluyendo obras centradas en la intervención humana en la naturaleza y sus consecuencias desde una perspectiva crítica como GLOBAL WARMING HOT YOGA STUDIO (2016), de Pinar Yoldas (Turquía) o propuestas que sugerían un cambio de actitud y orientación capaz de revertir el curso de las transformaciones ecológicas, como la pieza de Allora y Calzadilla (EEUU/ Cuba/ Puerto Rico), THE GREAT SILENCE (2014).

Este proyecto, continuó en la Royal Academy of Arts de Londres con la exposición Eco-Visionaries. Confronting a planet in a state of emergency.