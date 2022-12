La carretera de l’Arrabassada torna a situar-se com el tram amb més risc d’accident de Catalunya, segons l´últim estudi de l'EuroRAP presentat pel RACC. Una altra via amb registres preocupants és la C-58. Per setè any consecutiu, el tram entre Barcelona i Cerdanyola és el que suporta més accidents greus i mortals per quilòmetre per al conjunt de vehicles. Entre els anys 2019 i 2021 hi ha hagut 17 accidents greus i mortals en aquest tram de 7,1 quilòmetres de longitud.

A Catalunya el 25% de la xarxa viària analitzada presenta un risc alt o molt alt d’accident greu o mortal. D’altra banda, els quilòmetres amb risc molt baix i baix han minvat lleugerament. Han passat de ser el 55% al 53%. Unes xifres publicades poc després de l'entrada en vigor del límit de velocitat de 100 km/h a l'AP-7 entre Granollers i El Papiol. Una limitació que forma part del pla d'actuació per reduir els accidents en aquesta via





Preocupació pels motoristes Els motoristes continuen com un dels perfils més vulnerables. En el 45% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, tot i que només han representat un 2,3% de la mobilitat global en carretera a Catalunya. A l'Arrabassada, en el 88% dels accidents amb víctimes mortals i ferits greus que s'han produït en aquesta via s'ha vist involucrada una motocicleta. Unes xifres que preocupen també a la Direcció General de Trànsit i a l'Ajuntament de Barcelona. Per reduir la sinistralitat a la capital catalana estudien reduir la velocitat en algunes zones i estan elaborant un informe amb els punts més conflictius de la ciutat.

Xifres similars a les d'abans de la pandèmia En el període 2019-2021 els accidents greus i mortals han disminuït un 8,7%, mentre que la mobilitat global s’ha reduït en un 3% a conseqüència de la pandèmia. En aquest context, la perillositat ha disminuït un 6,1% en el global de la xarxa viària analitzada. En aquesta edició d’EuroRAP s’han analitzat 6.373 quilòmetres de carreteres que representen el 92% de la mobilitat per carretera de Catalunya.