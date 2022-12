L’aigua és vida i encara més al poble de Caldes de Montbui. En aquest municipi del Vallès Oriental l’aigua termal és la protagonista. Està a l’abast de tothom. Hi ha diversos pous i a la Font del Lleó, la més famosa de la vila, l’aigua surt a una temperatura aproximada de 70ºC, de les més elevades de la Península Ibèrica.

La Font del Lleó a Caldes de Montbui RTVE

S’han trobat les primeres dades de la seva construcció l'any 1581. El 1822 va ser renovada considerablement i la seva darrera restauració és del 1927 quan l’arquitecte Manuel Raspall va afegir l’estàtua del lleó, d’aquí el seu nom.

Foto d'arxiu de la Font del Lleó a Caldes de Montbui RTVE

“Sembla que tot Caldes giri al voltant de les aigües termals i no m’estranya quelcom que no té ningú més, doncs fes-ho teu dona-li valor i gaudeix-ne.”, comenta el cuiner Xesco Bueno a ‘La Recepta Perduda’, programa disponible a RTVE Play Catalunya. Aquestes aigües tenen propietats mineromedicinals terapèutiques curatives. Segons l’expert, fa molts anys que han traspassat l'escorça terrestre i arrosseguen una gran quantitat de minerals, en aquest cas, principalment sodi i calci.

Safareig públic de Caldes de Montbui RTVE

Al poble també hi ha un safareig per rentar la roba a mà amb aigua termal! Però les aigües no només es fan servir per netejar i per tractaments de salut sinó també per cuinar! Encara queden veïns i veïnes que actualment s’abasteixen de l’aigua de la Font del Lleó.

Una veïna de Caldes de Montbui agafa aigua de la Font del Lleó RTVE