Cada català gastarà 54,74 euros en la Loteria de Nadal

Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda a Catalunya un total de 20.428.192 bitllets dècims de loteria del Sorteig Extraordinari de Nadal per valor de 485,6 milions d'euros, 73 més que l'any passat. En cas que es vengués tot, implicaria una despesa per català de prop de 55 euros. De moment, les previsions de consignació indiquen que la despesa per habitant a Espanya d'aquest sorteig serà de 69,36 euros.

Madrid, Andalusia i Catalunya, on més es ven Per comunitats autònomes, segons el repartiment realitzat per SELAE per a enguany, la Comunitat de Madrid és on els ciutadans més loteria de Nadal compren (537 milions d'euros en total), seguits dels andalusos i els catalans (485 milions) i els valencians (392 milions). L'any passat, les vendes a Catalunya van pujar un 12,28% amb relació al 2020. Un fort increment que va portar a una despesa per habitant de 49 euros, 5 més que el primer Nadal de la pandèmia.