L'increment de la grip i la forta presència de la resta de virus respiratoris porta als Hospitals, i especialment a les Urgències, a una situació límit just a les portes de Nadal. És el crit d'alerta que ha fet aquest mateix dissabte el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, que en declaracions a l'ACN ha advertit que "hi ha una forta pressió assistencial i això provoca una dificultat per atendre ràpidament els pacients", i reconeix que "moltes vegades han d'esperar moltes hores per poder ser ingressats".

Es tracta d'una situació generalitzada. Segons Trilla, molts dels Hospitals han hagut d'ampliar llits en edificis annexos, tenen malalts als passadissos i han hagut de desprogramar operacions.

Circulació alta dels virus respiratoris Segons les dades de vigilància a l'atenció primària, el 73,4 % de les mostres recollides han donat positiu en algun virus. Tot plegat, tenint en compte que les dades de la setmana del pont de la Constitució no són comparables amb les de les setmanes anteriors per la coincidència de diversos dies festius. En concret, la grip segueix sent el virus més freqüent entre els contagis. Respecte de la setmana anterior ha passat del 23,5 % al 29,6%. Per tant, la incidència de la grip continua creixent i se situa per sobre del nivell epidèmic basal.

Pic de la grip per Nadal L'investigador del grup BIOCOM-SC, Enric Álvarez, detalla aquesta situació es deu perquè la grip s'ha avançat enguany: mentre el flux de gent es rebia en acabat el mes de desembre, o a principis de gener, actualment estem ja en "pics típics de final de desembre o principis de gener". "La continuació era que continués pujant. Si ho comparem amb previ a la pandèmia, teníem valors típics a un any dolent de desembre", ha detallat en una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, al respecte, detallant que sembla que s'ha arribat al pic. L'altra infecció respiratòria que manté nivells alts és el rinovirus que està causant bronquitis ha augmentat del 15,2 % al 19,9 %, tot i que va fluctuant.