Has comprat o t’han regalat una ponsètia per Nadal? Si no saps com tenir cura d’aquesta típica planta nadalenca, no et perdis els quatre consells de Clara Redondo, creadora de contingut sobre com cuidar les plantes d’interior.

A ‘Va de Verd’, programa presentat per María Gómez i disponible a RTVE Play Catalunya, Redondo, autora del llibre ‘Hogar, verde hogar’ i guanyadora del premi a la millor greenfluencer 2022 que atorga l'ACPO (Asociación de Comercializadores de Planta Ornamental), explica tot el que has de saber sobre la ponsètia: la llum que necessita, quan s’ha de regar, la humitat ideal i què fer per mantenir-la viva pel següent Nadal.

1. Llum La ponsètia necessita bastant llum, així que posa-la a prop d’una finestra perquè li arribi bé la claror.

2. Reg És una planta una mica delicada amb el tema del reg. No li agrada tenir la terra mullada constantment així que deixa assecar-la entre regs. Només fica-li aigua quan estigui ben seca. La ponsètia o flor de Nadal Getty Images iStock

3. Humitat La flor de Nadal, com també s’anomena, necessita bastant humitat ambiental, per la qual cosa cal allunyar-la de xemeneies, radiadors i calefactors. A més, és recomanable posar un platet a sota del test amb una mica d’aigua i unes pedres perquè l’aporti humitat ambiental. També hem d’intentar no posar la ponsètia en llocs on no hi hagi corrent d’aire i malgrat que estigui lluny de focus de calor, no ha de passar fred.