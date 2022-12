Las últimas incorporaciones a nuestro catálogo Somos Cine se cuelan entre las más vistas de RTVE Play. Ya sabes que el mejor cine en español en streaming y gratis está a solo un click. Solo tienes que entrar en el portal de Somos Cine y disfrutar de un completo catálogo con las mejores películas online.

Entre las últimas incorporaciones se encuentran títulos como No matarás (2020), Las niñas (2020) y Salir del ropero (2019) o Campeones (2018), una de las más vistas del todo el catálogo desde su incorporación. A continuación repasamos las diez películas más vistas en RTVE Play este mes. ¡No te las pierdas!

Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Calleja

Javier Gutiérrez en 'Bajocero' Javier Gutiérrez en 'Bajocero' RTVE

Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Ver aquí. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2022.