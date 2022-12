Quedan 7 meses para poder disfrutar de la 67ª edición del Festival de Eurovisión que se celebrará en Liverpool los días 9, 11 y 13 de mayo de 2023. Antes de las semifinales y la gran final, por el camino, en el calendario 2022-2023 ya están marcadas muchas de las preselecciones de cada uno de los países participantes en el certamen como las preparties.

Por el momento, mediante una selección interna, tanto Israel como Chipre, ya han anunciado a sus representantes para Eurovisión 2023. Los cantantes Noa Kirel y Andrew Lambrou son los escogidos por parte del país israelí como el chipriota. ¿No sabes cuándo se celebra cada preselección? ¡Toma nota de cada una de ellas!

Diciembre

Ucrania: 17 de diciembre. Vidbir 2023

La televisión pública ucraniana, UA:PBC, ha revelando los nombres de los finalistas del próximo Vidbir 2023, la selección nacional del país para Liverpool 2023. De una lista de 36 artistas que habían llegado a la última fase, el jurado ucraniano ha seleccionado un total de 10 propuestas que competirán el próximo sábado 17 de diciembre.

Las propuestas son las siguientes: 2Tone con "Kvitka"; Angelina con "Stronger"; Demchuk con "Alive"; Fiinka con "Dovbush"; Jerry Heil con "When God shut the door"; Krutb con "Kolyskova"; Moisei con "I'm not alone"; Oy Sound System con "Oy, tuzhu"; Tember Blanche con "Ia Vdoma"; y, Tvorchi con "Heart of steel". ¿Quién será el sucesores de los ganadores de Eurovisión 2022, Kalush Orchestra?

02.00 min Eurovisión 2022 - Actuación de Ucrania como ganadora de Eurovisión

El ganador o ganadora resultará escogido por una combinación de votación pública y un jurado, cuyos miembros serán elegidos por el público. Starlight Production volverá a producir la selección ucraniana que tendrá lugar en un refugio antibombas.

Albania: 22 de diciembre. Festivali i Këngës 61

​Como de costumbre, el país del sudeste de Europa elegirá también en el mes de diciembre a su representante en el Festivali i Këngës, celebrado por primera vez en el año 1962. Desde entonces es una tradición establecida en la industria musical albanesa realizada por la RTSH. En él podremos conocer al sucesor o sucesora de Ronela Hajati con "Sekret".

Entre las novedades más destacadas de la preselección albanesa destaca que, al igual que Sanremo, las canciones no se revelarán hasta el propio día de las ganas. Otra de las innovaciones son las votaciones. Se escogerá al candidato de Eurovisión 2023 por un sistema mixto de televoto junto a un jurado profesional.

Los candidatos que compiten este año son: 2FARM, Alban Jondi & Lorena Karoshi, Albina Kelmendi, Anduel Kovaçi, Aris Bajo, Moladjna Mancaku, Elisa Lila, Enxhi Nasufi, Erma Mici, Evi Reçi, Fabian Basha, Fifi, Franc Koruni, Genti Hoxha, Gjergj Kaçinari, Luna Causholli, LYNX, Manjola Nallbani, Permit of Stay, Petrit Çarkaxhiu, Rezearta Smaja, Rovena Dilo, Sara Kapo, Serxio Hajdini, Banda Urnaba y Vanesa Soni.