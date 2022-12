Sorpresa de las grandes, hace unas horas Dani Martín hacía una publicación en sus redes y al leerla detenidamente, nos enteramos de que se retira. Así es, el cantante anuncia que deja la música tras su última gira nacional: "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel. El que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra... Nos vemos en unos años, sed felices", escribe en su cuenta de Instagram junto a un vídeo que recopila cómo ha sido trabajar en los últimos meses. Este es su "hasta luego", una larga carta a sus fans en el que además se ha sincerado por completo. ¿Pero por qué abandona Dani Martín la música?

Dani Martín se retira de los escenarios

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarse", ha comenzado escribiendo el cantante. Para manejar su situación decidió que aprender a tocar un instrumento era lo mejor, explica poniendo sobre la mesa sus mayores inseguridades. Porque en aquella época tuvo que aprender a cantar y ejercitar la memoria. Sabía todo sobre el pop/rock español, pero no sabía de audio ni de patrones de batería para componer una canción. Hasta que llegó la banda que marcó su vida: El Canto del Loco, toda una "banda de éxito" con la que ha escrito "canciones que forman parte de la vida de algunas personas", dice.

Después El Canto de el Loco se separó, pero él continuó haciendo música. Hasta este año, cuando en apenas dos meses consiguió vender entradas para cinco conciertos en Madrid. Pero emocionalmente, todo este tiempo le ha pasado factura: "A veces estoy delgado y otras hinchado. No soy una persona muy equilibrada, sufro mucho pero también disfruto mucho en el escenario. Y mucho más ahora sin beber alcohol", confiesa.

Dani Martín ha cambiado: ha dejado de beber, hace deporte y ha madurado tanto profesional como emocionalmente. Por todo ello, abandona la que ha sido su profesión hasta el momento: "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo. La verdad, me asombra", escribe en la carta de despedida a sus seguidores, no sin antes agradecer todo su apoyo tanto a ellos como el equipo con el que ha trabajado: "Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido. Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Blackout", zanja. Una larga carrera que se acaba de improvisto con una publicación en redes sociales, por lo menos hasta nuevo aviso.