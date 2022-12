Han pasado ya cuatro meses del dramático accidente de coche que tuvo en vilo a Hollywood y al mundo entero: el vehículo que conducía la actriz Anne Heche impactó contra una vivienda de Los Ángeles y quedó envuelto en llamas. Los bomberos lograron rescatarla y la llevaron al hospital, donde permaneció en coma durante una semana, hasta el 12 de agosto. La intérprete no logró recuperarse de las lesiones sufridas en el accidente y finalmente falleció aquel día.

Su trágica muerte, con solo 53 años, conmovió a muchísimas personas, incluyendo a Ellen DeGeneres, quien fuera su pareja durante tres años. "Este es un día triste. Les envío a los hijos, familiares y amigos de Anne todo mi amor", escribió en Twitter la cómica. Ahora, meses después, han salido a la luz nuevos detalles sobre la muerte de la actriz.

Anne Heche murió por este motivo

Tras el accidente se habló de que Anne Heche podría haber estado bajo los efectos de las drogas y ahora Los Angeles County Medical Examiner-Coroner ha dado a conocer los resultados finales de las pruebas realizadas. Según ha podido confirmar la revista People, Anne Heche no se encontraba bajo los efectos de las drogas en el momento del accidente, si bien sí había consumido cocaína y cannabis con anterioridad. Por otra parte, aunque sí se encontró fentanilo durante la toxicología, este podría deberse al uso terapéutico, ya que no tenía cuando entró al hospital.

En cuando a la cocaína, el portavoz del forense de Los Ángeles ha explicado a People que "la sangre de ingreso al hospital mostró la presencia de benzoilecgonina, el metabolito inactivo de la cocaína, lo que significa que consumió en el pasado, pero no en el momento del accidente". Además, no se hallaron cannabinoides en su sangre de ingreso al hospital, pero sí hay en su orina, lo que "es consistente con el uso anterior, pero no en el momento de la lesión".

Las drogas no influyeron en la muerte de la actriz, sino las llamas que provocó el accidente. Las graves quemaduras hicieron que Anne Heche sufriera una lesión cerebral anóxica. Esa es la verdadera causa de la muerte de la actriz, con una larga carrera en el cine que incluye Donnie Brasco, Volcano y Seis días y siete noches.