La distància dins el moviment independentista s’eixampla. Aquest dimarts les diferències tornen a quedar en evidència coincidint amb el Dia de la Constitució. La manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per aquest migdia a Pla de Palau per denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma del Codi Penal torna a dividir, més que unir. Sí que hi seran dirigent de JxCat, la CUP i el Consell per la República, però no Òmnium Cultural, tot i que també està en contra de la reforma de la sedició.

Òmnium pren distància El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha justificat en una entrevista a ‘La Vanguardia’, recordant el que va passar per la Diada de l’11 de setembre que "no anirem a remolc de ningú i tampoc contribuirà a la confrontació entre diferents agents del moviment independentista i a fer antipolítica”. Antich celebra l’eliminació de la sedició impulsada pel govern espanyol i ERC, però veu amb preocupació que "vagi de bracet de l’ampliació del delicte de desordres públics". I ha argumentat que "de cap manera es poden sacrificar drets fonamentals pel camí". La reforma de la sedició agita una mica més el panorama polític