La clotxa és un pa farcit, molt tradicional a tota la costa mediterrània i prou calòric perquè no faci falta una altra cosa. És un àpat antic i especialment lligat a aquelles comarques amb més tradició agrícola. A la Terra Alta, on la vinya i l'olivera han tingut i tenen una gran importància, la clotxa era un dels plats més presents a les collites.

És un plat fàcil de transportar o de preparar al camp que ha arribat fins als nostres dies gràcies a celebracions i festes com les clotxades populars que se celebren a diversos pobles de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

Algunes colles de veremadors, encara avui, fan foc a terra i es preparen unes clotxes per aguantar les llargues jornades de treball.

La Sílvia Abril coneix l'Enrique Segura, el cap de vinyes d'un dels cellers capdavanters de la DO Terra Alta. L'Enrique encara recorda la clotxa de quan era petit i anava a veremar amb la família i avui en dia és l’encarregat de preparar la clotxa al celler i per als amics. També és qui li explica el secret de la recepta a la Sílvia.

Productes

Pa de pagès

El pa no és només l’ingredient principal de la clotxa, també n’és el recipient. Es prepara amb un pa de pagès, rodó, partit per la meitat i traient-ne la molla. El pa de pagès té la crosta suficient per contenir tots els altres ingredients i el seu suc sense que es desfaci. Es tracta d’un pa bàsic que a les Terres de l’Ebre encara és possible trobar-lo cuit en un forn de llenya morú.



Arengada

L’arengada o sardina de casco, com es coneix a les Terres de l’Ebre, és una sardina gran salada, premsada i conservada en un cèrcol de fusta o casco. Es tracta d’un dels productes de pesca salada més coneguts a Catalunya i durant molt de temps un dels pocs peixos que es consumien a les terres d’interior, junt amb el bacallà. A la Terra Alta, la sardina de casco és l’ingredient principal de la clotxa, la sardina amb suc o la coca de sardina.