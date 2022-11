El Pont de Desembre, condicionat per una borrasca atlàntica

Arriba el darrer mes de l'any i amb ell el Pont de Desembre, una festivitat que enguany tindrà lloc enmig de la setmana. Les dones i homes del temps, fa dies que estem atents a les previsions per aquesta setmana i, francament, dia rere dia, els models meteorològics canvien o no es posen gaire d'acord. La causa la trobem en el dinamisme atmosfèric que ja tenim aquests dies i que ens acompanyarà, tot fa indicar, la setmana que ve.

El moviment meteorològic dels pròxims dies vindrà afavorit pel trànsit de borrasques per casa nostra. I això per què? La causa la trobem en l'anticicló instal·lat al nord d'Europa. Unes altes pressions que bloquejaran el pas de borrasques per latituds altes i, per tant, afavoriran que aquestes es vegin obligades a visitar-nos.

Com seran els primers dies desembre? A finals d'aquesta setmana es despenjarà un embossament d'aire fred en altura i se situarà entre les Illes Açores i Portugal, on s'acabarà formant una borrasca atlàntica. Aquesta afavorirà les primeres precipitacions al sud-oest peninsular, durant el cap de setmana. A Catalunya, el desembre començarà amb més fred, sobretot durant les nits, amb glaçades extenses a l'interior i fortes al Pirineu. Ara bé, entre el pròxim divendres i diumenge, l'arribada d'un embossament d'aire fred retrògrad, comportarà un increment de la inestabilitat. Podrien haver-hi ruixats, calabruixades i no es descarta alguna enfarinada a cotes mitjanes o relativament baixes en combinar-se amb les baixes temperatures nocturnes que s'assoliran. Encara hi ha molta incertesa.

Una borrasca atlàntica, clau durant el Pont de Desembre

La setmana del 5 al 12 de desembre podria ser clarament més humida de l'habitual a bona part de la península, també a Catalunya, a les Illes Canàries i entre el Golf de Lleó i el Golf de Gènova. La configuració atmosfèrica vindrà marcada per la circulació de borrasques per les nostres latituds. Durant la primera meitat del Pont de Desembre, la pertorbació atlàntica s'aprofundirà i se situarà al nord-oest de les Illes Canàries. Previsiblement, aquesta serà absorbida per una nova borrasca enfront de les costes gallegues. Tot plegat, afavorirà que entre dilluns 5 i dimarts 6, tinguem "vientos abregos y llovedores" a l'oest de la península, on les precipitacions podrien ser localment abundants. Durant el dimecres 7, les pluges i la neu al Pirineu, podrien arribar a Catalunya. La segona part del Pont de Desembre, les baixes pressions quedarien estancades davant enfront de Galícia i, per tant, a finals de la setmana podria arribar una nova tongada de pluges generals i generoses a bona part de la península, també a Catalunya. Un escenari, encara molt incert que també deixaria nevades abundants a tot el Pirineu, especialment a cotes altes del vessant sud. Anomalia de precipitació per la setmana del Pont de Desembre