Lorena Castell o Manu Baqueiro: ¿Quién ganará la séptima edición de MasterChef Celebrity? Ambos nos han sorprendido programa a programa con sus habilidades culinarias y ahora se enfrentan al duelo final. En este tiempo también hemos podido conocerles mejor, a ellos y a la gente que les rodea. En el caso de Lorena, hemos comprobado lo mucho que la presentadora se parece a su madre. También se ha abierto en lo que respecta a su propia maternidad. Tuvo a su hijo con 39 años, y en una ocasión recordó delante de los fogones los primeros días después del parto. Tuvo que vivir en una caravana en el parking del hospital, porque su bebé se quedó ingresado durante más de una semana.

03.06 min Lorena Castell y María Zurita sinceras sobre la maternidad

Se lo contó en ‘petit comité’ a María Zurita mientras pelaban juntas unos tomates: "Cuando nació Río, vinieron por la noche a decirme que se tenían que llevar al niño porque se dieron cuenta en unos análisis que tenía la proteína reactiva alta. Dije pues me cojo una autocaravana, y me planto en un parking ahí al lado del hospital, y ahí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez".

Lorena Castell en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 7' RTVE.es

Río es su primer y único hijo. Tiene 3 años y nació fruto de su relación con su expareja Eduardo Dabán, que terminó en mayo del 2020. Ahora, además de su hijo, su otra gran ilusión es su novio Rubén Bernal.

Probablemente te suene su cara, porque al igual que su chica, se gana la vida en la televisión. Es actor, tiene 33 años, y es de San Juan (Alicante). Interpretó a Saúl ortega en la serie El Secreto de Puente Viejo y también ha trabajado en Centro Médico. ¿Le veremos alguna de estas semanas cocinando junto a su chica en MasterChef? Todo puede pasar en este programa.

Después de su matrimonio con Juanito Makandé, y de su relación con el padre de su hijo, la presentadora se encargó de presentar a su chico de manera oficial a través de su cuenta de Instagram: "Qué suerte encontrarnos", escribía Lorena Castell en su publicación.

Hasta donde sabemos, llevan juntos por lo menos desde mayo, y han viajado en caravana por la costa mediterránea, también con Río. Él es su gran motivación para seguir aprendiendo en MasterChef, y de momento, se está apuntando la mayoría de las recetas que está haciendo, para poder prepararlas cuando vuelva a casa.