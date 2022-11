Dice Ágatha Ruiz de la Prada que odia el color negro porque le recuerda a la muerte y ella ha tenido miedo a la muerte desde niña. Una niña que se llamaba Águeda, pero hizo con su nombre lo mismo que hizo con todo lo que no le gustaba: cambiarlo. Su nombre está unido al color, a la alegría, a la fantasía. Ella es su mejor carta de presentación, su mejor embajadora, su mejor escaparate. Quienes la conocen bien la describen como adicta al trabajo. "Es una trabajólica", dice Juan Carlos Mesa, que trabajó a su lado durante años. Se describe como una curranta y eso que trabajar no estaba bien visto en su familia. "Mi abuelo consideraba que trabajar era una ordinariez", dice la diseñadora en El filtro del amor, el documental que ha hecho Imprescindibles, de RTVE.

Huir de la depresión

Tristán se refiere sobre todo a su abuela, que se quitó la vida en 2005. En una entrevista con Vanity Fair, Ágatha habló de la infelicidad en la que vivió sumida su madre, a quien diagnosticaron un trastorno maníaco-depresivo. Ella es todo lo contrario a su madre y se abraza a la vida, con alegría y color, también con arte. Esta es otra de sus vías de escape y hasta hoy sigue estando muy presente en sus colecciones. Sus desfiles engañan: a primera vista su moda parece naïf y casi infantil, pero es todo lo contrario. Ágatha es una feminista declarada y convencida, una luchadora por los derechos de la mujer, una guerrera que se rebela contra lo impuesto, ya sea el color o la fatalidad. "Durante muchos años la moda ha sido para gente infeliz, porque lo que estaba de moda era la femme fatale. Y o no quiero ser fatal. A mí las fatales me caen fatal. No me interesa tener fatales a mi alrededor, porque las fatales son las que te quitan el marido, las que te hacen una putada, se dan muchísima importancia".