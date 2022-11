Cuando Gareth Bale y su chica Emma Rhys--Jones decidieron comprometerse, probablemente no se imaginaban todo lo que les esperaba. Planear una boda nunca fue una tarea sencilla, pero lo de esta pareja fue una auténtica odisea. Hicieron pública su intención de pasar por el altar en 2016. El futbolista le propuso matrimonio a su chica el día de su 27 cumpleaños, pero no fue hasta tres años después cuando la pareja se dio el 'sí, quiero'. En total, tuvieron que posponer la ceremonia en tres ocasiones. Algunos interpretarían esto como una señal para no casarse. Finalmente, después de un camino lleno de obstáculos, pudieron convertirse en marido y mujer. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces?

La familia política del capitán de la selección de Gales tuvo mucho que ver en esto. Su conflictivo suegro, Martin Rhys-Jones, cumplía condena en una cárcel de EEUU por un delito de estafa a nivel internacional con la que pretendía engañar a inversores y quedarse con el dinero que estaban dispuestos a invertir en una supuesta sociedad anónima. La suma rozaba los dos millones y medio de euros. Tenía previsto salir de prisión en 2017 después de estar encerrado durante seis años, así que la pareja quiso esperar hasta entonces para que el padre de la novia también pudiera acudir al enlace.

Emma Ryhn-Jones y Gareth Bale junto a sus hijos GTRES GTRES

Sin embargo, se vieron obligados a cancelar sus planes de boda cuando se vieron amenazados por una banda criminal. Los atacantes colocaron bombas en varias casas de la familia, la de los abuelos de Emma en Cardiff y la de su tía Annabella Flint, en el norte de Gales. También colocaron artefactos explosivos en algunos coches de su propiedad. Al parecer, se trataba de un ajuste de cuentas en el que estaba involucrada la prima de Emma, la modelo Epiphany Dring, que supuestamente había huido del país con un botín que pertenecía a la banda de traficantes.

Cuando solucionaron los problemas de seguridad, ocurrió una tragedia familiar que dejó destrozada a Katie, hermana de la novia. Su pareja y padre de sus hijos se quitó la vida a finales de 2017, cuando solo tenía 29 años. Apareció muerto en la casa de sus padres. Tanto Gareth Bale como Emma decidieron que ese no era el mejor momento para celebrar nada y volvieron a cambiar la fecha de la boda.

En 2018 se volvieron a meterse de lleno en la organización de la boda, que tenían pensado celebrar en un castillo de la Toscana italiana. Un enlace por todo lo alto en el que se rumoreaba que también iba a estar la mismísima Beyoncé actuando para los novios. Sin embargo, la tensión entre Gareth Bale y su suegro fue en aumento. "Hay una gran confusión familiar ahora mismo. Quieren que las cosas se calmen antes de casarse. Ellos siguen estando muy enamorados, pero tienen muchos problemas con los que tratar", afirmaba entonces una fuente cercana al diario The Sun.

Después de un largo camino, Gareth Bale se casó con su prometida y madre de sus hijos en una boda íntima que tuvo lugar en Mallorca en junio de 2019. El enlace se mantuvo en secreto debido a los conflictos y amenazas que habían rodeado a la familia de la novia. La ceremonia se celebró en el enclave de Sa Fortalesa de Pollença, al norte de la isla.