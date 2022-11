Julie Andrieu, crítica gastronómica y presentadora del popular programa de La2 Las recetas de Julie, se define así misma como cocinera aficionada. Lleva 10 años viajando por toda Francia en su descapotable rojo en busca de la esencia de la gastronomía de cada región de su país.

Portada del libro 'Las Recetas de Julie' PLANETA

Fruto de esos viajes gastronómicos, de su inmensa curiosidad por todo lo que nos rodea, nos presenta ahora su particular cuaderno de cocina íntima, el libro Las recetas de Julie.150 ideas para cocinar en tu día a día; un compendio de 150 recetas universales, fáciles y creativas.

De los 150 ingredientes cotidianos que podemos explorar en su libro, Julie Andrieu nos invita a descubrir tres de ellos con los que disfruta cocinando, no tanto porque sean su preferidos, si no porque son bastante desconocidos. Se refiere a la harina de trigo sarraceno, la botarga y la caballa.

Además, nos comparte una de sus recetas preferidas que cocina a menudo en su casa. Un plato versátil donde mezcla bulgur, calabacines, almendras enteras chorizo, curry y menta. Igual sirve como acompañamiento para un pescado o una carne y puede servirse caliente o como una ensalada fría. “Me gusta mucho la mezcla de esos sabores”, explica Julie, que cree que cualquier alimento se puede cocinar de mil maneras diferentes, aunque “cada uno de ellos, tiene su propia receta mágica, su manera ideal de expresarse”.

Asegura que ella disfruta más del sabor salado que del dulce, aunque si tiene que elegir un postre, lo tiene claro, opta por el chocolate negro. Como cocinera cree que una de sus grandes virtudes es no ponerse límites: “No me prohibo nada. Me permito todo”; por otro lado, entre sus defectos, señala que no es muy organizada. “Transformo rápidamente la cocina en un caos”.

Madre de dos niños, disfruta de compartir con ellos la curiosidad por la cocina y comparten muchos momentos entre fogones. “Intento mantener la curiosidad en todos los ámbitos. Me ven cocinar todo el día. Así que hablamos de ello, me ayudan y a menudo cocinamos juntos: pizza, sushi y pasta casera. Esos son sus platos preferidos”, nos cuenta.

Creatividad en la cocina A la hora de hacer un buen desayuno, Julie opta por recetas contundentes. “Hago desayunos bastante extravagantes porque tengo mucha hambre en la mañana, así que a lo mejor me hago tartines variados con burrata italiana, o confitura de tomates verdes, que -asegura- es una de sus especialidades o pepitas de chocolate sobre una una tosta de mantequilla, que es excelente”. Su utensiio de la cocina favorito es el cuchillo y en su despensa, nos confiesa, nunca falta salsa de soja, aceite de oliva, un vinagre excelente de sidra, parmesano, mantequilla, pastas, almendras y especias. En su último libro de cocina, Julie clasifica las recetas según las diferentes ocasiones o según las estaciones del año. Así por ejemplo para una cena elegante nos propone preparar un escabeche de salmonetes. Receta de risotto de caldo de pescado y salmonetes crujientes de Julie Andrieu Como plato super fácil, ¿por qué no cocinar una paletilla de cordero?. Se corta en trozos, se cocina en una olla al horno con vino blanco, aceite de oliva, ajo y romero. Se tapa la cazuela y se deja cocer hora y media. Sólo hay que retirar la tapa 30 minutos antes para que se caramelice. “Realmente es la mejor forma de comer el cordero para mí”, subraya. Si tenemos que elegir una receta para una comida para dos nos invita a preparar nubes de huevo. Receta de nubes de huevo de Julie Andrieu Como aperitivo, nos propone sacar provecho a las alcachofas y hacer un delicioso tartar de alcachofa y berenjena. Tartar de alcachofa y berenjena de Julie Andrieu

10 años en busca de recetas en un descapotable rojo Julie Andrieu recorre Francia en busca de las tradiciones gastronómicas en un icónico descapotable rojo. La periodista gastronómica lleva viajando una década con su programa de televisión conociendo a muchos cocineros aficionados, de los que destaca su gran apego a la región y a la cocina como “como portadora de historia, de memoria, de recuerdos”. “A veces le pregunto a la gente, esto ¿por qué lo haces así? Y me dicen: pues no lo sé, porque mi madre lo hacía así y mi abuela también”. Julie recorre Francia en un bonito descapotable rojo, un Peugeot 304 cabriolet. "Ha habido varios coches, varios 304 y según se iban jubilando, fuimos cogiendo piezas para hacer otro nuevo. Así que hemos tenido tres o cuatro, y hoy sólo nos queda uno vivo porque le hemos pedido mucho. Ha hecho el Tour de Francia varias veces”.