Rebaixes "moderades" per aquest Black Friday

Arriba l'esperada campanya del Black Friday, una data on molts aprofiten per comprar a un "preu especial" els regals nadalencs o algun capritx.

El sector del comerç de Catalunya, però, espera que la campanya d'enguany estigui marcada per rebaixes inferiors a altres anys, a causa de l'augment de preus derivat de l'encariment dels costos de producció i subministraments. El conegut com a "Black Friday" se celebrarà el divendres 25 de novembre i alguns comerços l'allargaran fins al diumenge 27. Tot i això, les previsions no són bones.

Contenció del comprador i del venedor

Segons el director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades, la d'enguany serà una campanya "marcada per la contenció", tant per part dels comerços a l'hora de marcar els descomptes com per part dels clients a l'hora de comprar.

"Hi haurà poca rebaixa, perquè no hi ha marge", ha asseverat el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, que ha concretat que especialment els petits comerços hauran de reduir l'import dels descomptes en comparació amb campanyes anteriors. Les empreses petites "s'han menjat els marges de benefici amb la pujada del preu de l'energia i les despeses generals", per la qual cosa no els queda un horitzó de benefici ampli que els permeti abaixar considerablement els preus dels seus productes i continuar obtenint guanys en aquestes rebaixes de novembre, diu Puig.

Segons l''Indicador Retail Comertia octubre 2022 vs octubre 2021', el 58% de les empreses associades "es mostra optimista amb la previsió de les vendes de la campanya del Black Friday", encara que indica també que l'increment de preus derivat de la inflació ha repercutit en el volum de vendes d'octubre, respecte al mateix mes de l'any anterior.

La directora de PimeComerç, Pilar Mínguez, ha asseverat que enguany "el comerç no està preparat" per a afrontar un Black Friday amb descomptes i promocions agressives, i ha posat l'accent que el sector no té marges per a això.