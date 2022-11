Fa anys els investigadors van identificar una proteïna relacionada amb un alt risc de patir metàstasi si la seva presència al cos és alta: es tracta de la proteïna diana integrina alfa9 (ITGA9). Ara han desenvolupat un fàrmac, el pèptid sintètic RA08, capaç de bloquejar-la i evitar que el tumor migri a altres zones del cos.

01.06 min Nou fàrmac per evitar la metàstasi en càncer infantil i de mama

"Pel que serviria és per reduir la probabilitat que es formin les metàstasis al principi, el nostre fàrmac no serviria en els que ja tenen metàstasi", detalla l'investigador principal del grup de Càncer Pediàtric del VHIR, Josep Roma.

El fàrmac l'han provat en cèl·lules i models de ratolins amb els dos tumors infantils més freqüents i també amb càncer de mama. Ara s'està avaluant la seva seguretat i els efectes secundaris pel seu èxit: "En ratolins res no presenta toxicitat inclús s'ha fet la prova de donar 10 vegades més i no els passa absolutament res", assenyala Roma.

Els investigadors destaquen també que el fàrmac no presenta toxicitat, ja que no afecta la proliferació de les cèl·lules ni causa toxicitat en models preclínics on l'han estudiat. En una teràpia per a la prevenció de les metàstasis tenir pocs efectes secundaris és clau per assegurar-ne l’èxit.

"Segons els resultats obtinguts, la inhibició de la ITGA9 podria ser una estratègia terapèutica prometedora per evitar l’establiment de metàstasis en diferents tipus de tumors. Si el RA08 s’administrés com a complement a les teràpies estàndard, podria millorar la supervivència dels i les pacients", conclouen el Dr. Josep Roma i la Dra. Berta Ponsati.

Un cop acabada aquesta fase començaran a provar el fàrmac en pacients i també continuaran investigant la seva eficàcia en altres tumors.