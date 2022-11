Juan Avellaneda ens presenta 'Fet a mà'

Juan Avellaneda ens presenta el programa Fet a mà de La 2 de RTVE Catalunya: seran vuit capítols que podrem veure a partir d'aquest diumenge a les 13:30 hores. El dissenyador de moda ens explica com ha participat en els processos creatius, què trobaren en els programes i què n'ha tret personalment.

En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, detalla que en tots els programes acaba participant ell en la creació artística, perquè "la millor manera de veure un procés és ficar-t'hi tu". "He fet cada nyap...", ha bromejat. Macramé, rajoles hidràuliques, vitralls, moda, pauma... són alguns dels continguts que hi podrem trobar. "T'adones que totes aquestes coses les fa molt poca gent. Hi ha mil anècdotes molt xules", ha detallat.

"Una de les línies d'aquest programa és mostrar els canvis de vida", ha dit. I és que Avellaneda assenyala un problema, que l'artesania està una mica criticada en aquelles famílies on no ve de tradició l'ofici. "Va passant a tothom. És una cosa molt generalitzat. Està molt bé que un programa així existeixi perquè la gent es faci reflexions", ha argumentat.

Reconeix que a ell li va passar quan va dir que volia ser dissenyador, i li van dir que havia d'apostar per una feina segura i qualificada. "M'aixecava a les 5 del matí i deia als meus pares: 'Estic perdent el temps, què faig?'. Em donaven un full en blanc i em posava a dibuixar", ha explicat sobre una passió de la moda que li ve de ben menut.

En molts dels casos que veiem en el programa, els artesans són gent que prové del sector de la banca. De fet, reconeix que ell també va fer el pas d'un banc a la moda. En el seu cas, hi participava en una branca relacionada en la comunicació. "Això és el que intentem trencar una mica aquí. Pots passar-ho superbé amb la teva passió", ha insistit.

Després de la gestació dels vuit capítols, Avellaneda té clara una reflexió: cal molta més tasca de mostrar l'artesania a Catalunya. "Cada vegada que fèiem el programa els artesans ens deien el mateix: ens donaven les gràcies. Que fort que no li posem suficient importància a res d'això", ha argumentat sobre la invisibilitat del procés creatiu, només del producte final.

"És gent superhumil que potser ho està petant. M'ho he passat molt bé. Hi ha molta part personal, tant d'ells com meva", ha reconegut. "Em tocaven totes les fibretes, perquè són processos que tota persona creativa ha viscut", afegeix.

Col·lecció a la 080 Avellaneda ha tornat a la plataforma de moda 080 Barcelona Fashion amb una nova col·lecció. A més, en aquesta hi trobem una americana que assegura que està inspirada en el programa Fet a mà! "S'ensenya una miqueta d'on surt tot això. En el món creatiu et vas inspirant de diverses coses", ha dit.



