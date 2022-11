Alice Wonder es una de las 16 participantes del Benidorm Fest que buscará representar a España en Eurovisión 2023 con la canción Yo quisiera. La joven se ha convetido ya en una promesa de la música porque no solo canta, sino que toca la guitarra, el piano y ha dejado claro en su temas ese mundo interior que florece tan adentro de ella. Canciones y colaboraciones que han tejido una carrera que lucirá en el escenario de nuestro festival de la música el próximo 31 de enero, 2 y 4 de febrero.

Actuación de Alice Wonder en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023

Actuación de Alice Wonder en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023

Si Alice Wonder enamoró a la reina Leticia, también hizo lo mismo con los espectadores y espectadoras de la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. La madrileña nos deleitó sobre el escenario con su tema “Decir adiós” acompañada de un piano. Esta canción forma parte del repertorio de su último disco Que se joda todo lo demás.

Alice Wonder en la gala 'Benidorm Fest: Los elegidos'

¿Quién es Alice Wonder?

Nació en Madrid el 11 de octubre de 1998, su nombre original es Alicia Climent, y es uno de los rostros más reconocidos actualmente dentro de la música indie española. Su carrera empezó a través de las redes sociales, donde colgaba pequeños vídeos de canciones. Más tarde, en 2017, ya lanzaba al mercado su primer LP Take Off, que incluía canciones como Run Run o Like Mornings.

Después de ese debut, la música no ha parado de sonar en las plataformas digitales con nuevos y pegadizos temas. Su voz inconfundible y su estilo propio ha conquistado fans y cantantes con las que ha llegado luego a colaborar. Porque... ¿qué tiene en común Alice Wonder con Javiera Mena, la artista que nos puso en pie con Culpa en Benidorm Fest 2022? Pues que ambas han cantado junto con Miranda!, la banda de música argentina de estilo pop. Alice Wonder entona junto a ellas O, mientras que Javira Mena lo hace al son de Entre las dos.

Experiencias propias que inspiran a cantarle al amor, la vida y al desamor. ¿Con que show sorprenderá esta vez?