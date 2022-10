Si no te suena su nombre, a partir de ahora no vas a dejar de escucharlo, porque José Otero es una de las grandes promesas del panorama musical de nuestro país. Ya conquistó México, donde participó en el talent musical de La Voz. Su experiencia sobre el escenario puede ser su gran baza de cara a la próxima edición del Benidorm Fest, donde intentará ganar para convertirse en el representante de España en el Festival de Eurovisión 2023.

¿Quién es José Otero?

Natural de Telde, Gran Canaria, José Otero tiene 32 años y la música es su gran pasión. Este joven talento ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en México, donde se dio a conocer gracias al programa La Voz. Formó equipo con el famoso cantante Ricardo Montaner, que quiso contar con él para formar parte de su grupo. Conquistó a lpúblico interpretando canciones, como "Dancing on My Own" de Calum Scott, o "Llegaste tú", de Luis Fonsi. Finalmente, Otero se quedó a las puertas de los cuartos de final.

Su paso por el programa en 2019 le abrió las puertas de la industria musical. El cantanta canario fichó por Warner Music México. Tiene varios sencillos publicados y ha colaborado con grandes artistas como Karen Méndez y el tema "Qué haríamos los viernes". El videoclip acumula en Youtube más de cuatro millones de visualizaciones y ha superado en Spotify las cinco millones de reproducciones.

La canción "Estés donde estés" es su último lanzamiento, que vio la luz hace tan solo un mes. El cantante está ahora centrado en su regreso a España y su aventura en el Benidorm Fest. ¿Conseguirá ser el próximo representante de nuestro país en Eurovisión?