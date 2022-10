L'actualitat d'aquest dijous passa per les reaccions a la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de Junts. Esquerra, els comuns i la CUP han registrat la petició de convocatòria de la Comissió de l'Estatut dels diputats per tractar el cas. Al mateix Parlament, han sorgit noves veus denunciant l'actitud de Dalmases a la Cambra.

El govern de la Generalitat de Catalunya continua sense tenir el suport necessari per tirar endavant els pressupostos per a l'any vinent. El president Aragonès es reuneix aquest divendres amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, que insisteix en la política de mà estesa. Tot i això, pel que fa als comptes, els socialistes recorden que caldria negociar i que, en cap cas, oferiran un xec en blanc al Govern.

El Govern central confia a superar sense problemes la votació de devolució dels pressupostos generals de l'Estat aquest dijous al Congrés dels Diputats amb el suport dels seus socis parlamentaris. Junts i la CUP ja han defensat les seves esmenes a la totalitat.

Puja l'atur i puja l'ocupació. Catalunya registra 4.700 desocupats més en el tercer trimestre i la taxa d'atur repunta lleugerament fins al 9,31 %. L'ocupació marca un rècord a Catalunya en un tercer trimestre des del 2007 amb 3,59 milions d'ocupats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).