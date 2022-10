Chanel arrasa en las redes con Toke, la canción con la que la intérprete cubana apoyará a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar. Un tema que explota su esencia latina con ritmos urbanos y en la que, como ocurrió con SloMo, se atreve a saltar sin miedo del español al inglés, colando unos cuantos términos que han llamado la atención de todos. Aguaje, benjis, mall, Banshee o teki… ¿qué significan todas estas palabras?

La representante de España en Eurovisión, que ya nos advirtió con su primer éxito que era “una Bugatti”, vuelve a tomar referencias del motor en su nueva canción, una marca habitual en el género del reggaetón y el trap, propio de artistas como Rosalía, que cuela conocidas marcas de superdeportivos en sus canciones.

Ahora, la cubana se apodera de un Banshee, un automóvil deportivo de dos puertas, que se popularizó hace unos años gracias al videojuego Grand Theft Auto III y el Grand Theft Auto V. En Toke, Chanel le canta a la fiesta y la celebración de una noche “dolce” -doble referencia a la palabra italiana que significa dulce y al lujo de la marca de moda Dolce&Gavana-, una “party” (fiesta) a la llega a todo lujo en estos cochazos. “La noche esta dolce / Llegamos en los Banshee”.

En esa misma estrofa, aparecen palabras como Bulgary, otra referencia a la marca de lujo Bvlgari, un habitual en los temas de cantantes como Bad Banny y su famosa frase “Y a veces es Dolce, a veces Bulgari”, en DÁKITI. Claro, con tanto lujo alrededor, resulta obvio que Chanel acabe hablando de dinero y, como dice la canción, vaya por ahí gastando los “benjis”, en relación a los billetes de 100 dólares que llevan el retrato de Benjamin Franklin.

En una traducción castellanizada, estos serían los “Benjamines”. Los “benjis” es una palabra que se usa popularmente en zonas latinoamericanas para hablar de los billetes. ¿Os suena los “benjis” que Rosalía suelta en su La combi Versace? Pues eso. Chanel los gasta esos benjis en la discoteca, en chupitos de “teki” (tequila) o en el “mall”, una palabra coloquial de origen inglés que significa centro comercial.

Quizá por esa potencia supervitamínica, en Cuba también se usa de forma coloquial para definir el alarde o la fanfarronada . Y quizá en esa mezcla explosiva de fruta exótica y ostentación, Chanel canta: “Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear / No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar”.

Letra de "Toke"

Llego la mami… Chanel

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez



Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques