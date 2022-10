El que encara baixa tot i la inflació

Tot i que la inflació està disparada fins a nivells màxims de 40 anys, alguns articles com la roba o el material informàtic s'han abaratit des de l'inici d'any. Es tracta d'excepcions molt puntuals, com el dels medicaments que segueixen resistint l'escalada de preus o els transports, que s'han beneficiat de les bonificacions del Govern.

S'abarateix la informàtica

Un article que es comporta a la inversa de com ho fan la resta de preus són els ordinadors que s’han abaratit al voltant d’un 6% segons els comerciants. Altres articles que resisteixen la inflació són els televisors i la telefonia mòbil.

En el cas del material informàtic, una explicació és que després del boom de compres pel confinament, ara les vendes s'han desplomat i els fabricants es volen treure de sobre l'estoc acumulat. Una tendència de preus que encara es mantindrà uns mesos, segons el president de l'Associació de Comerciants d'electrodomèstics, Joan Carles Calbet.

"Tot i que tots els components estan pujant de preu i també el transport des dels ports asiàtics s'està encarint, la demanda no acompanya. Hi ha més estoc del compte i els fabricants s'ho volen treure de sobre. És per això que articles com els ordinadors o els telèfons mòbils creiem que seguiran baixant de preu d'aquí a finals d'any", assegura Calbet.