El PP vol desallotjar okupes en 24 hores

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest divendres a Barcelona que el Govern busca "desviar l'atenció" sobre l'ocupació il·legal d'immobles quan es nega a incorporar a la Llei d'Habitatge mesures específiques contra aquest fenomen.

A la Convenció sectorial organitzada pel partit a Barcelona, Núñez Feijóo ha explicat que la seva formació proposa abordar la qüestió des d'un punt de vista policial, judicial i legal, i no pas social perquè la problemàtica de les famílies que no poden accedir a un habitatge té una arrel ben diferent.

Núñez Feijóo pensa que hi ha una cortina de fum per tapar el principal problema de l'habitatge que, segons ha dit, és el preu i la manca d'accessibilitat per a joves i famílies, però ha avisat que les diferents iniciatives per regular el lloguer, com el cas de Catalunya, "no han funcionat", tampoc a ciutats estrangeres com París o Berlín.

El Partit Popular ha presentat una proposició de llei del PP contra les okupacions, que inclou desallotjaments de 24 hores i immediats en cas d'agafar l'okupa 'in fraganti', a més de reforçar els equips policials i els mitjans dels tribunals.

La proposició també planteja prohibir la inscripció al padró municipal dels qui visquin en edificis ocupats, tornar l'IBI i l'import de l'impost de patrimoni als propietaris pel temps d'ocupació de l'immoble i reforçar les penes del delicte d'usurpació.

Núñez Feijóo ha crregat contra el comportament de polítics, com ara l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, que "tenen un efecte crida a favor de l'ocupació d'habitatge". El líder popular assegura que les dades demostren que "més d'un 40% de les ocupacions il·legals passen a Catalunya".