La borrasca Armand deixa prop de 100 litres al Pirineu

La borrasca Armand s'allunya cap al nord i es desfarà durant el cap de setmana. El front que ens ha enviat entre aquest dijous i divendres ha deixat una tongada de pluges concentrades a la meitat oest de Catalunya. Des de feia un mes, no teníem un episodi de pluges com aquest. De fet, ha estat una ploguda molt generosa al Pirineu i Prepirineu on s'han acumulat de 50 a gairebé 100 litres. Cal destacar els 97,6 litres d'Espot (2.519 m) o els 63,6 litres a Bonaigua (2.266 m). Les capçaleres dels rius del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Alta Ribagorça han estat les més premiades per l'aigua del cel. Unes precipitacions que ni molt menys ressolen la situació de sequera que pateix el territori.

@@NOTO[2406363,IMAGEN]

El Pla de Lleida s'emporta un bon pessic El front de les últimes hores també ha deixat pluja molt beneficiosa a les Terres de Ponent, on s'han recollit quantitats de 10 a 30 litres. Això sí, la nit de dijous van descarregar algunes tempestes intenses i fins i tot acompanyades de calamarsa.



Sense temps a una treva, entra en joc una nova borrasca Amb l'aproximació d'una nova borrasca per l'Atlàntic i amb el seu gir antihorari, els pròxims dies continuarem amb les mateixes condicions meteorològiques: vent humit del sud, boires matinals, pols sahariana, molta nuvolositat de tipus alt i mitgenc i algunes precipitacions, sobretot diumenge.