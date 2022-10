Pere Aragonès descongela les relacions amb l'UE

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encetat aquest dijous la visita de dos dies a Brussel·les on s’ha reunit amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reyners. El president català li ha traslladat la seva “preocupació” per com s’està gestionant des de l’executiu espanyol el cas d’espionatge amb el programa Pegasus, del que també va ser víctima.

01.13 min Aragonès aborda el cas Pegasus a Brussel·les | Laura Herrero

“Hem constatat que compartim la preocupació per aquesta qüestió. En tot cas, la carpeta no està tancada”, ha assenyalat en una atenció als mitjans de comunicació després de la trobada. Tots dos també han abordat el tema del català a l’escola. Aragonès ha garantit que tot s’està fent “d’acord amb la legalitat”.