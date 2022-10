Ryan Murphy es uno de los realizadores más prolíficos de Hollywood. Cuando se regodea en la popularidad y el éxito que cosecha la serie sobre Jeffrey Dahmer, vuelve a meter miedo en el cuerpo con El vigilante, que también está basada en hechos reales. Los 7 capítulos se centran en la familia que deja la ciudad de Nueva York para instalarse en una zona residencial de Westfield, en Nueva Jersey. Han comprado el 657 Boulevard, por más de un millón de dólares. Es una mansión con todo tipo de comodidades y lujos: 364 metros cuadrados, 6 habitaciones y fabuloso jardín con piscina y chimenea exterior. El barrio era idílico, tranquilo y sobre todo seguro. Por eso los vecinos no cerraban las puertas de sus casas. Pero... Naomi Watts y Bobby Cannavale interpretan a Nora y Dean Brannock, padres de dos niños: una adolescente de 16 años con ganas de ser mayor de edad y un niño pequeño muy influenciable. Una familia que pasa de la risa al llanto, del amor a las peleas, de la felicidad al horror: cartas anónimas, vecinos inquietantes, muertes inesperadas, intrusos, sectas satánicas... Se fueron en busca de una vida mejor y encontraron el infierno.

Pero, cuidado, esta no es una serie de terror ni de fantasmas. Y tampoco vemos escenas desagradables de estilo gore. El vigilante es una apuesta extraña, una historia diferente a lo que Ryan Murphy nos tiene acostumbrados. Digamos que es una serie que se sale de las reglas clásicas. Tiene exposición y nudo, pero... ¿tiene desenlace? Y lo más importante: ¿lo tuvo la historia real? Murphy nos cuenta la historia de los Brannock, que está ligeramente inspirada en la de los Broaddus. La familia de ficción tiene algunas características propias y es que los personajes reales pidieron que los de 'mentira' no se parecieran mucho a ellos. Por eso vemos algunas diferencias, tanto en el perfil de la familia como en los giros que da el guion. Aunque también se hacen guiños a la historia real.

Las cartas estaban escritas a máquina y no tenían huellas dactilares. En casi todas se hablaba de lo agradecido que estaba por "traer sangre joven” a la casa y también se remarcaba que "algún día, aquello que está oculto en las paredes saldrá a la luz". Derek, el padre, se obsesionó y cambió por completo. Mandó colocar cámaras de seguridad y llegó a pedir a un sacerdote que bendijera su hogar con agua bendita. Nada dio resultado y las cartas siguieron llegando. L a situación se volvió insostenible y durante dos años intentaron vender la casa , pero fue imposible debido a la 'mala' fama de la mansión. La policía no logró averiguar nada y Derek, desesperado, se puso en contacto con los anteriores propietarios, los Woods, pero estos dijeron que nunca habían recibido cartas amenazantes. ¿Era cierto o no querían contar qué les pasó a ellos?

¿Quiénes eran los sospechosos?

Mitch y Mo (interpretados en la serie por Richard Kind y Margo Martindale) son una extraña pareja de jubilados que vive enfrente. Toman el sol mirando a la casa de los Broaddu y asaltan su jardín para coger rúcula. En la vida real, estos vecinos no tuvieron una relación buena con Derek, pero no hay indicios de que formasen parte de una secta. Luego estaban los Peggy y Michael Langford (Pearl y Jasper, en la serie), interpretados por Mia Farrow y Terry Kinney. Michael era un ser raro, y muchas veces fue sorprendido mirando la casa de los Broaddus, tanto de día como de noche.

A estos cuatro sospechosos no se les pudo acusar de nada. La investigación policial no encontró indicios de que alguno de ellos enviara las cartas. Las pruebas de AND encontradas por una detective privada no ayudaron nada, ya que nunca se han encontrado coincidencias con las muestras tomadas a los vecinos. Pero, ¿se tomaron muestras a todo el vecindario?

El ya famoso 657 Boulevard, en Westfield, Nueva Jersey.

Con el paso del tiempo, y dada el misterio que fue envolviendo a la casa, se pensó en derribarla y hacer dos viviendas. Pero el proyecto no se llegó a realizar. Durante años, la casa ha tenido otros habitantes, pero las cartas ya no llegan al buzón. En estos días, la tranquilidad de Westfield se ve alterada de nuevo, ya que son muchos los curiosos que acuden para ver de cerca al 657 Boulevard. La policía ha precintado el acceso para evitar asaltos, sobre todo de cara a Halloween, y hay vecinos que están utilizando las redes sociales para comentar lo que ocurrió en el pasado, las coincidencias y diferencias con la serie y el día a día de un barrio que todavía guarda secretos.