Chipre anuncia por sorpresa a su representante para Eurovisión 2023. El joven Andrew Lambrou ha sido seleccionado internamente por la televisión pública chipriota para representar a la isla mediterránea en la 67ª edición del Festival de Eurovisión. La Corporación chipriota ha llegado un acuerdo con la discográfica Panik Records de Grecia y la City Pop Records de Australia.

El artista, de orígen chipriota, no es ajeno al certamen europeo. Este mismo año participó en Australia Decides 2022, la preselección del país oceánico para el festival de Eurovisión. El representante de Chipre en Liverpool 2023 compitió con el tema "Electrify", una canción que mezclaba el inglés con el español. Andrew finalizó en séptimo lugar al recibir 51 puntos en una final que se llevó Sheldon Riley con la poderosa balada "Not the Same".

El artista, nacido en Sidney, Australia, se dio a conocer tras publicar versiones de canciones populares en su canal de YouTube en verano de 2013. Actualmente, cuenta con 482 mil seguidores en Instagram y 169.000 suscriptores en YouTube. Pero sin duda, la red social estrella para el representante de Chipre es TikTok donde suma casi 700 mil seguidores. Es en esta plataforma donde el cantante publica vídeos de él interpretando los temas de sus artistas favoritos. Uno de sus vídeos más populares en la red social es una versión de "Bad Romance" de Lady Gaga.

En 2015, Andrew Lambrou audicionó para la séptima edición del Factor X australiano ante la atenta mirada de las estrellas Dannii Minogue, Chris Isaak, James Blunt y el eurovisivo Guy Sebastian, primer representante de Australia en Eurovisión.