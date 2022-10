Tamara Falcó peregrina a Lourdes y si no entiendes su vestido, te lo explicamos: no, no va de monja

La hija de Isabel Preysler acude al santuario tras romper su compromiso con Iñigo Onieva tras romper su compromiso con Iñigo Onieva

Ha viajado con la Hospitalidad de Lourdes de Madrid, ¿por qué se visten así?

Íñigo Onieva reaparece y habla así de Tamara Falcó

16.10.2022 | actualización 21:05 horas Por RTVE.es