Espasmes involuntaris que fan que els ulls es tanquin, parpelleig ràpid, espasmes a la llengua i a la mandíbula… Aquests són alguns dels símptomes de la síndrome de Meige: una malaltia neurològica molt poc freqüent i considerada "estranya". Gràcies a la regidora del districte d'Horta- Guinardó de Barcelona, Rosa Alarcón (PSC), s’ha donat visibilitat a aquesta afecció que perjudica només 15 persones a Catalunya.

"Passo de tenir visió completa a tenir zero visió, en segons i sense control". L’exregidora de mobilitat i exdirectora de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va decidir fer-ho públic en un vídeo que ha difós a les seves xarxes socials.

Els símptomes específics, la gravetat i la progressió de la síndrome de Meige poden variar d'una persona a una altra i comencen amb major freqüència en persones de mitjana edat. Tot i que afecta més a les dones.

Quina és la seva causa?

La causa exacta de la síndrome de Meige no es coneix, però s'han trobat casos en què hi ha variants patogèniques (mutacions) en el gen GNAL. En alguns casos, la síndrome és secundària i es presenta a causa d'altres problemes, com quan s'han estat prenent uns certs medicaments que augmenten l'activitat de la dopamina per més d'un any (com a medicaments per a evitar el vòmit (metoclopramida), antipsicòtics, antidepressius inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, antihistamínics i agonistes dopaminèrgics), o quan hi ha altres condicions com a traumatisme cranials, accidents cerebrovasculars, tumors, i altres.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Alarcón detalla quina mena de malaltia és i què li suposa per a la seva vida diària i política.

08.50 min Rosa Alarcón ens explica que pateix síndrome de Meige

Assegura que no hi ha investigació suficient a causa dels pocs casos que hi ha i destaca la importància de donar a conèixer les malalties minoritàries.