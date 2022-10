Robbie Coltrane interpretó a Hagrid en todas las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Harry Potter. Y es que J. K. Rowling tuvo al actor escocés en mente para el papel desde el principio. Cuando preguntaron a la escritora por quién quería que diese vida al guardabosques de Hogwarts ella lo tuvo claro. Para Coltrane ser parte del mundo mágico de Harry Potter fue "una cosa fantástica en la que participar". Rowling dijo que era perfecto porque al igual que Hagrid, Robbie Coltrane era "adorable, bastante agradable y cómico pero también con cierta tenacidad".

De hecho, J. K. Rowling ha sido la primera en despedirse del actor a través de sus redes sociales. En Twitter, la escritora británica ha publicado una fotografía donde aparece junto a Robbie Coltrane y un emotivo texto:Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos".

“I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z“