El Raval denuncia un repunt en els 'narcopisos'

Els veïns del Raval a Barcelona denuncien l'augment de les "narcocupacions", pisos que els traficants ocupen per poder desenvolupar l'activitat il·legal. Una situació que, asseguren els veïns, els produeix intranquil·litat perquè incrementa la presència de consumidors al carrer i també col·lapsa els serveis. Les queixes les han traslladat a l'administració i aquest divendres les analitzarà la Junta de Seguretat de Ciutat Vella.

A la reunió celebrada dimarts passat entre la Xarxa Veïnal del Raval/Acció Raval i el regidor de l’Àrea de Seguretat i Convivència de l’ajuntament de Barcelona, es va constatar aquest augment dels pisos ocupats per narcotraficants, tot i que "no estan tots actius". Al comunicat també es destaca que els pisos buits "proporcionen infraestructura fàcil a les màfies" i que, per tant, "cal prendre mesures polítiques".

Consum de droga a l'espai públic La droga s'injecta en ple carrer. Els veïns del Raval denuncien que la majoria de persones que consumeixen ho fan ara a l'espai públic. I que els narcopisos funcionen sobretot com a punt de venda. I alerten d'un repunt de narcocupacions de pisos buits al Raval, un dels barris amb més desnonaments de Barcelona. Calculen que ara hi ha una seixantena ocupats i uns 12 actius en la venda de droga. Una d'aquestes ocupacions ha estat a un pis que estava buit i és propietat d'un banc. Això, diuen, complica més la situació. Al carrer s'utilitzen també amagatalls per la venda o distribució. Els veïns reclamen més recursos i repartits per diferents zones.