Banderes espanyoles als fanals del passeig de Gràcia. Així ha començat el 12-0 a Barcelona, una imatge de la qual se n’han fet ressò alguns usuaris a les xarxes socials. La manifestació pel Dia de la Hispanitat s'ha posat en marxa aquest matí carregant contra el president del Govern, Pedro Sánchez. Centenars de persones s'han posat a onejar banderes d'Espanya sota el lema ‘Més Espanya i més espanyol’.

El president de Catalunya Suma, Javier Megino, ha assegurat que el Dia de la Hispanitat és "el veritable dia de festa nacional dels catalans". Entre els presents a l'acte es troba el president del PPC, Alejandro Fernández, el dirigent de Ciutadans Carlos Carrizosa, i el secretari general de Vox Ignacio Garriga.

La manifestació, convocada per Catalunya Suma, aplega unes 2.200 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona. Una xifra que difereix de l'anunciada pel president de l'organització, que assegura que hi són més de 50.000.

Banderes franquistes a la concentració de Montjuïc

A la manifestació de la plaça de Sant Jordi, a Montjuïc, convocada per Democràcia Nacional, s'hi han aplegat 50 persones. Una concentració on molts dels assistents lluïen banderes franquistes i simbologia nazi. Han estat escoltats per un fort dispositiu policial des de les 11, quan els assistents s’han trobat a la plaça Espanya i s’han dirigit a la plaça Sant Jordi.

A l’acte polític, hi havia proclames contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez i l’independentisme. També s’ha recordat a Pedro Chaparro, líder de Democràcia Nacional empresonat per l’assalt a Blanquera del 2013. L’acte s’ha desenvolupat sense incidents greus.