T’agrada veure pel·lícules doblades al català? Si vols gaudir del cinema, la plataforma RTVE Play Catalunya pots trobar set films que estan disponibles el mes de setembre. Sabies que l’accés és gratuït i no cal que et subscriguis? 'Border', 'Instinto Maternal', 'Operació Anthropoid', 'Palm Springs', 'Tot passa a Tel Aviv', 'La reina del cors', 'Girl' i 'Retrat d'una dona en flames' són produccions europees protagonitzades per dones.

1. Instinto maternal Alice i Céline són dues amigues unides per una relació molt especial, però una tragèdia amb un dels seus fills fa que tot canviï radicalment. Alice i Céline són dues amigues a les quals uneix una relació molt especial. Viuen amb les seves famílies als afores de Brussel·les en els anys 60. Els seus fills, Théo i Maxime, han crescut junts i són com germans. Malgrat aquesta convivència idíl·lica, una tragèdia canvia radicalment les seves vides i les seves respectives famílies. A partir d'aquest moment, la seva relació comença a enfonsar-se.

2. Operació Anthropoid L'any 1942, Josef Gabcík i Jan Kubis, dos soldats txecs entrenats pels britànics, salten en paracaigudes prop de Praga amb l'ordre d'assassinar al general de les SS Reinhard Heidrich, tercer en la línia de comandament nazi i artífex intel·lectual de la Solució Final. Amb l'ajuda de la resistència txeca van dur a terme l'anomenada Operació Anthropoid. És una pel·lícula basada en fets reals.

3. Tot passa a Tel Aviv Salam, un palestí de 30 anys que viu a Jerusalem, treballa en el set de la famosa telenovel·la palestina 'Tel Aviv on Fire'. Cada dia, per a arribar als estudis de televisió, Salam ha de passar per un estricte control israelià. Allí es troba amb el comandant a càrrec del lloc de control, Assi. Com que la seva dona és fanàtica de la telenovel·la, per impressionar-la, Assi s'involucra i escriure la trama. Aviat, Salam s'adona que les idees d'Assi podrien portar-li a un ascens com a guionista. La seva carrera creativa comença a enlairar-se.

5. Border Tina és una agent de duanes reconeguda per la seva eficiència i pel seu extraordinari olfacte, que sembla que li permet detectar la culpabilitat de les persones. Quan Vore, un home aparentment sospitós, passa al costat d'ella per primera vegada, les seves habilitats semblen posar-se a prova. Tina sap que Vore oculta alguna cosa, però no aconsegueix identificar què es tracta.

6. Reina de cors Annie és una advocada exitosa que viu amb les seves dues filles i el seu marit Peter, un reputat físic. L'aparició de Gustav, un fill que pertany a una relació prèvia de Peter, afecta l'harmonia que regna a la vida d'Annie. Aquest descobriment tindrà conseqüències devastadores per a ella.

7. Girl Lara és una jove transgènere de 15 anys que aspira a ser una ballarina professional. Es muda amb el seu pare i el seu germà per formar-se en una prestigiosa acadèmia de dansa. S'ha sotmès a una teràpia de reemplaçament hormonal i es prepara per a una cirurgia de reassignació de sexe, però se sent frustrada pel progrés lent del tractament. A més, és assetjada per les seves companyes de classe.