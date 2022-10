Qué tienen en común Chiquito de la Calzada y Hombres G

Esta semana en Lazos de sangre hemos repasado la vida de Chiquito de la Calzada, un humorista al que le llegó la fama muy tarde, pero que supo mantenerse en lo alto del éxito gracias a las carcajadas que provocaba a sus seguidores. En este documental hemos recordado algunas de las frases más famosas del humorista, también algunos de los momentos más importante de su vida, pero sobre todo, hemos descubierto nuevos detalles de su carrera.

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, o como mejor le conocemos, Chiquito de la Calzada alcanzó la fama como humorista, pero antes de eso, probó también suerte en la música. Quiso ser cantaor e intentó dedicarse a ello, viajó a Japón buscando encontrar un hueco y fue allí donde compartió tablao con toda una estrella americana como Carrie Fisher, de La guerra de las galaxias. Apareció también en una de las series más míticas de los años 80, “Vacaciones en el mar”, y se fue de gira por Japón. Unas anécdotas muy curiosas pero que no le sirvieron para conseguir el reconocimiento que buscaba. "La estancia de Chiquito en Japón daría para un libro, pero que daría para un libro casi de terror, porque él no era feliz allí", cuenta Luis Larrodera sobre la vida de Chiquito en Japón.

De La Guerra de las Galaxias a Sufre, mamón

No era feliz allí, pero conquistó Japón con el flamenco. Sin embargo, es en España donde inicia su carrera hacia el éxito mezclando música con chistes y creando un universo tan particular como surrealista. El culpable de que pudiésemos disfrutar de su humor no es otro que Tomás Summers, el tío de David Summers, cantante de Hombres G. "Mi pobre tío Tomás, que también que falleció hace muy poco tiempo, fue su descubridor", cuenta David en el documental.

Luis Larrodera también habla de ese momento mágico en que Tomás Summers descubrió a Chiquito, y es que el propio Summers le había contado cómo en un evento privado vio a una persona, "un artista que controlaba todo lo que era la animación de ese evento", y no dudó en acercarse al dueño del restaurante para preguntar por él.

Chiquito también llegó a hablar de ello en una entrevista: "Me descubrió para televisión Tomás Summers. Empecé en 'Genio y Figura' con la cantidad de artistas que fueron, que eran todos fenómenos". Desde entonces se creó una buena relación de trabajo, pero sobre todo una gran amistad que duró hasta el final. Así se despidió Tomás Summers de Chiquito tras su muerte: "El fenónemo social, el genio que era, y de persona. De persona era para comérselo. Yo siempre he dicho que era mi hermano mayor, mi padre y mi amigo, y el mejor compañero que he tenido de profesión".

Una admiración que Tomás también traspasó a David, que intentó contar con Chiquito para versionar una de sus canciones, "Sufre mamón". No sería un éxito, pero según Rafa Gutiérrez de Hombres G, "te partías de la risa con él, no he visto una versión mejor de 'Sufre mamón'". Y es que el arte de Chiquito era imposible de ignorar, daba igual si era con un chiste o con una canción, lograba conquistar a todo el público.